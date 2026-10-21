غرفة أبوظبي: أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات طويلة الأجل ورؤوس الأموال العائلية

أبوظبي في 21 أكتوبر / وام / أكد علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال العائلية والاستثمارات طويلة الأجل، بفضل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي ونمو مستدام وقوة الاقتصاد الحقيقي، بما يوفر للمستثمرين فرصاً لبناء مشاريع وشراكات تمتد عبر الأجيال.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “أبوظبي: من رأس المال إلى الفرص الاستثمارية”، ضمن أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي تنظمه “كامبدن ويلث” بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة أبوظبي، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأبوظبي العالمي، ومجموعة كيزاد.

وأوضح المرزوقي أن رؤوس الأموال العائلية لا تبحث عن العوائد المالية الآنية فحسب، بل تتطلع إلى بيئة استثمارية مستقرة تتيح التخطيط للمستقبل، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر المقومات اللازمة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة.

ونوه إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في أبوظبي بأكثر من 6% سنوياً خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وارتفاع مساهمتها إلى 54% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2025، فيما استقطبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، لتحل في المرتبة التاسعة عالمياً.

ولفت إلى ارتفاع عدد الشركات الأعضاء في غرفة أبوظبي إلى نحو 174 ألف شركة، مقارنة بـ131 ألف شركة في عام 2021، مع نمو العضوية بنسبة 10.4% خلال عام 2025، وزيادة تسجيلات العضوية الجديدة بنسبة 27%.

وأكد أن أبوظبي توفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد والبنية التحتية والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والسياحة والعقارات، مستشهداً بخطط أدنوك لترسية مشاريع جديدة بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028، ومحفظة تضم 24 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم، إلى جانب استراتيجية أبوظبي الرقمية بقيمة 13 مليار درهم.

وأوضح أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص جديدة للموردين والمصنعين والشركات المحلية والمستثمرين الدوليين، وتعزز الشراكات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بدور غرفة أبوظبي، أكد المرزوقي حرص الغرفة على دعم المستثمرين وتمكين الشركات من الوصول إلى الشركاء والأسواق والفرص التجارية، مشيراً إلى استفادة أكثر من ألف شركة عضو من برامج الربط بين الأعمال منذ عام 2025.

وأضاف أن مبادرة “ربط الأعمال” تتيح للشركات التعرف إلى فرص المشتريات لدى الجهات الحكومية والشركات الكبرى، فيما توفر خدمة “Global Tenders” إمكانية الوصول إلى المناقصات في أكثر من 170 دولة، إلى جانب تقديم 14 خدمة عبر منصة “تم”، وخدمات الاستشارات القانونية والوساطة التجارية.

وسلط المرزوقي الضوء على الدور المحوري للشركات العائلية في اقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي للشركات العائلية يعمل على تعزيز الحوكمة والتخطيط لتعاقب الأجيال وإعداد القيادات المستقبلية، بما يدعم استدامة أعمال هذه الشركات وتوسعها.

ونوه إلى أن الغرفة تواصل تعزيز شراكاتها الدولية من خلال 87 اتفاقية في 47 دولة، إلى جانب استضافة 32 وفداً تجارياً وتنظيم 10 بعثات خارجية خلال عامي 2025 و2026.

وأكد في ختام مشاركته أن أبوظبي ليست مجرد وجهة لإدارة رؤوس الأموال، بل بيئة متكاملة لبناء القيمة الاقتصادية وتنمية الاستثمارات، داعياً المستثمرين والمكاتب العائلية العالمية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز شراكاتهم مع مجتمع الأعمال في الإمارة.