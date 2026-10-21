دائرة الصحة – أبوظبي تبرم شراكة استراتيجية لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للأدوية واللقاحات في الإمارة

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة "ام اس دي" (المعروفة باسم "ميرك آند كو، إنك، راهواي، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية" في الولايات المتحدة وكندا)، وشركة "دي اس في" وشركة "رافد"، عن تعاون استراتيجي لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ المركز عملياته في يناير 2027، ليدعم إعادة تصدير وتخزين وتوزيع الأدوية واللقاحات ضمن محفظة "ام اس دي"، في دولة الإمارات وأكثر من عشرة أسواق تصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى الإعلان عن التعاون خلال قمة أبوظبي لمستقبل الصحة 2026، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي.

ووقع المذكرة كل من سيرغي زفيريف، الرئيس الإقليمي لشركة "ام اس دي" في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريد بروت، رئيس سلسلة الإمداد الدولية في "ام اس دي"، ومحمد مصطفى سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "رافد"، وحسام محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "دي اس في".

تهدف الشراكة إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية، وتحسين توزيع الأدوية واللقاحات، وتيسير الوصول بكفاءة أكبر إلى المنتجات الصحية الحيوية في دولة الإمارات وعدد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيستفيد المركز، الواقع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد"، من البنية التحتية اللوجستية المتقدمة في الإمارة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبيئتها التنظيمية الداعمة.

وبموجب هذا التعاون، ستستخدم "ام اس دي" المنشأة مركزاً إقليمياً رئيسياً للخدمات اللوجستية للأدوية واللقاحات ضمن محفظتها، لخدمة دولة الإمارات وأكثر من عشرة أسواق تصدير.. وسيُجهّز المركز بإمكانات متقدمة، مع التوسّع تدريجياً في نطاق عملياته وقدراته خلال عام 2027.

وستوظّف "دي اس في" خبراتها اللوجستية العالمية والإقليمية والمحلية لتشغيل المركز وفقاً لمعايير "ام اس دي" للخدمات اللوجستية والسلامة والجودة.

تُعدّ "رافد"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أول مؤسسة للمشتريات الجماعية في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتجمع بين المشتريات والخدمات اللوجستية والتخزين لدعم مرونة سلسلة الإمداد الوطنية.

وفي إطار هذا التعاون، ستوفّر "رافد" مرافق تخزين حديثة وبنية تحتية متقدمة لدعم عمليات توزيع إقليمية موثوقة وآمنة وفعّالة.

وتنسجم المبادرة مع رؤية أبوظبي الأوسع لتعزيز جاهزية المنظومة الصحية، وضمان استمرارية إمدادات الرعاية الصحية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للرعاية الصحية والابتكار وعلوم الحياة.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "يُعدّ ضمان الوصول إلى الأدوية واللقاحات ركيزة أساسية لاستمرارية الرعاية الصحية ومرونة المنظومة الصحية.. وتجمع أبوظبي بين منظومة صحية مترابطة وبيئة تنظيمية داعمة وإمكانات شركاء عالميين في القطاع، لتطوير بنية تحتية تدعم الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة والابتكار.. ويعكس هذا التعاون جهودنا لتعزيز الترابط بين الاستثمار في علوم الحياة وتقديم الرعاية الصحية. . ومن خلال العمل مع الشركاء في هذا التعاون، نطمح إلى بناء قدرات لوجستية متخصصة تعزّز مرونة إمدادات الأدوية واللقاحات، وتضمن استمراريتها، وترتقي بوصول المرضى إليها في أبوظبي والمنطقة".

وقال أشرف ملاك، المدير العام لشركة "ام اس دي" في دول الخليج وليبيا ومصر: "يأتي هذا التعاون لمواصلة الارتقاء بالبنية التحتية المتقدمة لإمدادات الرعاية الصحية في المنطقة، فمن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز مرونة شبكة التوزيع لدينا وكفاءتها، ودعم وصول أكثر موثوقية إلى أدويتنا ولقاحاتنا في دولة الإمارات وعدد من أسواق المنطقة".

وقال حسام محمود، المدير العام للخدمات اللوجستية التعاقدية والرئيس التنفيذي لشركة "دي اس في" في أبوظبي: "يجمع هذا التعاون بين خبرات "دي اس في" اللوجستية العالمية والإقليمية والمحلية لدعم سلسلة إمداد موثوقة ومرنة في قطاع الرعاية الصحية ومن خلال تشغيل المركز وفقاً لمعايير "ام اس دي" للخدمات اللوجستية والسلامة والجودة، سنسهم في تمكين التوزيع الآمن والفعّال للأدوية واللقاحات من أبوظبي إلى مختلف أنحاء دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا".

ومن جهته، قال محمد مصطفى سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "رافد": "يعكس هذا التعاون التزام "رافد" بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والتميّز في سلاسل الإمداد ومن خلال توفير بنية تحتية متقدمة للتخزين وتمكين عمليات توزيع موثوقة وآمنة وفعّالة، سنسهم في تحسين الوصول إلى الأدوية واللقاحات الأساسية في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم منظومة رعاية صحية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل".

يعكس التعاون التزام أبوظبي بترجمة الشراكات الاستراتيجية في علوم الحياة إلى بنية تحتية تدعم تقديم الرعاية الصحية. ومن خلال الربط بين الخبرات العالمية في القطاع والقدرات اللوجستية المتخصصة، تهدف الشراكة إلى تعزيز شبكات التوزيع الإقليمية، ودعم استمرارية إمدادات الأدوية، والإسهام في بناء منظومة صحية أكثر مرونة في دولة الإمارات والمنطقة.