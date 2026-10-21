" تدرا " والاتحاد الدولي للاتصالات يختتمان غدا "أسبوع بناء القدرات في دولة الإمارات"

دبي في 21 أكتوبر/وام/ تختتم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، غدا أعمال " أسبوع بناء القدرات في دولة الإمارات " الذي يقام تحت عنوان "من الاتصال إلى الذكاء"، في إطار شراكة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسريع الانتقال من اكتساب المعرفة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق في القطاعات الحيوية.

يجمع الأسبوع نخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة، ضمن برنامج يدمج بين بناء المعرفة، والتطبيق العملي، والحوار حول السياسات والحوكمة والمعايير المرتبطة بتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي تنظيم الأسبوع ضمن التعاون بين الجانبين لدعم بيئة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام (AI for Good Sandbox)في دولة الإمارات، باعتبارها منصة مشتركة للابتكار والتجريب، تتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها وتقييمها ضمن بيئة عملية تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، بما يدعم الانتقال من الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتوسع والتطبيق.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي تتطلب الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى بناء القدرة الوطنية على تطويرها وتوظيفها وحوكمتها بكفاءة ومسؤولية.

وقال سعادته: "إن بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد مساراً تدريبياً فحسب، بل أصبح عنصراً أساسياً في جاهزية الحكومات والقطاعات الحيوية للمستقبل واليوم، تنتقل الأولوية من فهم هذه التقنيات إلى امتلاك القدرة على تطويرها واختبارها وتوظيفها لمعالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس".

وأضاف: "من خلال شراكتنا مع الاتحاد الدولي للاتصالات، نعمل على بناء منظومة تجمع بين المعرفة والمهارات والتجريب والمعايير والحوكمة، بما يتيح للكفاءات الوطنية الانتقال من التعلم إلى التطبيق، ويسهم في تطوير حلول موثوقة ومسؤولة وقابلة للتوسع، تدعم تنافسية دولة الإمارات وريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي".

يتضمن أسبوع بناء القدرات مجموعة من البرامج والأنشطة المتخصصة التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي والحوار حول السياسات والحوكمة، بما يتيح للمشاركين استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ومعالجة التحديات في عدد من القطاعات الحيوية.

و يشهد الأسبوع إطلاق الهاكاثون العالمي للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الذي يوفر منصة لتطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في قطاعات تشمل الصحة والتعليم والاتصالات والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى نماذج وحلول عملية ذات أثر.

وتم الإعلان خلال الحدث عن مبادرات مرتبطة بتطوير النماذج اللغوية العربية وقواعد المعرفة المفتوحة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توسيع نطاق الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الأسبوع في تطوير حالات استخدام وحلول عملية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، بما يدعم تطوير الخدمات، ويرفع كفاءة القطاعات المختلفة، ويعزز مكانة دولة الإمارات في تطوير وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومستدامة.