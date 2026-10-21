تحت رعاية رئيس الدولة .. هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 46 من طلبة جامعة الإمارات

العين في 21 أكتوبر /وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل تخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي أُقيم اليوم في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

استُهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض فيلم تسجيلي يُجسِّد المسيرة الممتدة لخريجي الجامعة من الدفعات الأولى إلى الدفعة الـ46، ثم ألقى معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، كلمته بهذه المناسبة، أعقبتها كلمة الخريجين، وجرى بعد ذلك تكريم خريجي الامتياز من حملة درجة البكالوريوس.

وهنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وإدارة الجامعة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة، وأكد أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من المسؤولية والعمل الجاد، تتطلب مواصلة التعلم وتطوير المهارات، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات لإحداث أثر إيجابي يسهم في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته التنموية.

وشدد سموّه على أهمية الدور الذي تؤديه جامعة الإمارات العربية المتحدة في مواصلة تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، وربط مخرجاتها باحتياجات القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، والمشاركة بفاعلية في ابتكار حلول تدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

حضر حفل التخريج معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين والضيوف، وأولياء أمور الخريجين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال معالي زكي أنور نسيبة : "نرفعُ في هذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى راعي هذا الحفل، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم والعلم، وعلى إيمانه بأن الاستثمار الأسمى هو الاستثمار في الإنسان، وأن الأمم العظيمة تُبنى بعقول أبنائها، وبقيمهم، وبقدرتهم على تحويل المعرفة إلى أثرٍ وإنجازٍ".

وأضاف معاليه : "قبل خمسين عاماً، لم يكن المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يؤسس جامعةً فحسب، بل كان يُؤسس حُلماً لوطنٍ، ويرسمُ برؤيتهِ الثاقبة ملامح مستقبل أجيال آمن بها قبل أن ترى النور".

ويجسّد شعار حفل تخريج الدفعة السادسة والأربعين "رؤية ممتدة" ارتباط إرث الجامعة، على مدى خمسين عاماً، بطموحات خريجيها وإسهاماتهم المستقبلية، بما يؤكد استمرارية دورها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع بالعلم والمعرفة.

وضمت الدفعة السادسة والأربعون 2,588 خريجاً وخريجة من مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، من بينهم 630 خريجاً بتقدير ممتاز، والذين جرى تكريمهم خلال الحفل، فيما يُكرَّم بقية خريجي الدفعة، والبالغ عددهم 1,958، في حفل يُقام غداً الخميس في الحرم الجامعي بمنطقة العين.