شرطة دبي تختتم مشاركتها في «إكسبو أصحاب الهمم 2026»

دبي في 21 أكتوبر/ وام / كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن نتائج برنامج التدريب العلاجي بركوب الخيل، الذي استفادت منه نحو 765 حالة منذ إطلاقه، إلى جانب مبادرات توعوية وخدمية، وذلك في ختام مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت شرطة دبي أن البرنامج، الذي ينفذه مركز شرطة الخيالة، يستهدف دعم أصحاب الهمم والحالات الاجتماعية المختلفة من خلال أنشطة علاجية وتأهيلية مساندة باستخدام الخيل، ضمن بيئة تراعي احتياجات المستفيدين ومتطلبات السلامة.

وأشارت إلى أن نسبة رضا أولياء أمور المستفيدين عن نتائج البرنامج بلغت 100%، موضحة أن أهدافه تشمل الإسهام في تطوير المهارات الحركية وتحسين التوازن والتناسق الجسدي، وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي والثقة بالنفس، وفق احتياجات الحالات وتقييم المختصين.

وفي إطار تطوير البرنامج، وقّعت شرطة دبي مذكرة تفاهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب العلاجي بركوب الخيل.

وشملت مشاركة شرطة دبي في المعرض مبادرة «لعبة تحدي الهمم»، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالخدمات الشرطية المقدمة لأصحاب الهمم، وتعزيز الوعي بطرق التواصل والتعامل المناسبة مع مختلف فئات الإعاقة.

واستعرضت الحقيبة الذكية «هِمّة إكس» المجهزة بتقنيات مساعدة ضمن سيارة «فيراري مانسوري»، ومبادرة «بأناملنا نبدع» التي تتيح لأصحاب الهمم المشاركة في أنشطة فنية وحرفية، إلى جانب مبادرة «المترجم الصغير» بمشاركة طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، والتعريف بخدمات بطاقة «إسعاد» وعروض الكلاب البوليسية.