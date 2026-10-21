«جي بي» تعرض في «ويتيكس 2026» معدات كهربائية داعمة للاستدامة

دبي في 21 أكتوبر / وام / تستعرض شركة «جي بي لحلول المعدات الثقيلة»، إحدى شركات مجموعة «كلداري إخوان»، خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، مجموعة من معدات «جيه سي بي» الكهربائية والحلول متعددة الاستخدامات، التي تلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات البلدية، وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات المباشرة في مواقع العمل.

توفر الشركة، بصفتها الوكيل الحصري لمعدات «جيه سي بي» وعدد من العلامات التجارية في قطاع المعدات الثقيلة بدولة الإمارات، مجموعة من معدات الإنشاء ومناولة المواد ومنصات العمل المرتفعة، إلى جانب حلول محطات الخرسانة والأسفلت، وخدمات الصيانة وما بعد البيع وقطع الغيار.. فيما تجاوز عدد المعدات التي باعتها في السوق الإماراتية 13 ألف معدة .

تشمل المعدات التي تستعرضها الشركة خلال المعرض الحفارة الكهربائية المدمجة «19C-1E»، ومنصتي العمل المرتفعتين الكهربائيتين «S2632E» و«S3246E»، إلى جانب الحفارة المدمجة متعددة الاستخدامات «1CX»، ومجموعة من الملحقات المخصصة لأعمال التنظيف والتكسير وتبديل أدوات العمل، بما يتيح استخدام هذه المعدات في مجموعة متنوعة من تطبيقات الإنشاء والصيانة وخدمة شبكات المرافق.

وتسلط المشاركة الضوء على مزايا المعدات الكهربائية في التطبيقات التي تتطلب الحد من انبعاثات العادم ومستويات الضوضاء، إذ تعمل الحفارة «19C-1E» بالطاقة الكهربائية بالكامل، ما يجعلها ملائمة للأعمال داخل المباني وفي المناطق الحضرية والمواقع التي تتطلب مستويات منخفضة من الضوضاء.

وقال أحمد جمعة، مدير المبيعات في «جي بي لحلول المعدات الثقيلة»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشاركة الشركة في «ويتيكس 2026» تهدف إلى استعراض حلول المعدات الكهربائية ومتعددة الاستخدامات، وتعريف العملاء بتطبيقاتها العملية في مشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يدعم كفاءة التشغيل ويراعي متطلبات الاستدامة والحد من الانبعاثات.

وأضاف أن الشركة تتيح للزوار فرصة التعرف على الاستخدامات العملية للمعدات الكهربائية ومناقشة متطلبات تشغيلها وشحنها وصيانتها، بما يساعد العملاء على تقييم مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم التشغيلية واختيار الحلول التي تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم وظروف العمل.

وأوضح أن التحول إلى استخدام معدات أقل انبعاثاً يتطلب اختيار التقنية المناسبة لكل تطبيق، إلى جانب التخطيط للتشغيل والصيانة وتوافر البنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى أهمية مراعاة مصدر الطاقة وقدرة المعدات على تلبية متطلبات العمل اليومية عند تقييم أدائها البيئي والتشغيلي.

وأكد أن معرض «ويتيكس» يوفر منصة للتواصل مع الجهات الحكومية وشركات المرافق والمقاولين ومشغلي المعدات، والتعرف على أولوياتهم في مجالات الاستدامة وكفاءة التشغيل، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتبني الحلول الكهربائية.