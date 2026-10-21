وزارة الأسرة تستعرض برامجها لأصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

دبي في 21 أكتوبر / وام / استعرضت وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي يختتم أعماله اليوم (الأربعاء) في مركز دبي التجاري العالمي جهودها في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم وتوسيع فرص مشاركتهم في سوق العمل والحياة المجتمعية من خلال مجموعة من البرامج والتجارب التفاعلية التي جمعت بين التوظيف والتأهيل المهني وتنمية المهارات والتوعية والحلول الذكية للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد وسط إقبال لافت وتفاعل واسع من أصحاب الهمم وأسرهم ومختلف فئات المجتمع.

وشهدت منصة الوزارة تنفيذ إحدى مبادراتها الهادفة إلى تعزيز فرص توظيف أصحاب الهمم من خلال إجراء مقابلات وظيفية للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتقييم مدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة.

أسهمت المبادرة في توظيف عدد من أصحاب الهمم والإعلان عن تعيينهم وتوقيع عقود العمل معهم في خطوة تجسد توجه الوزارة نحو ربط التأهيل بالفرص الوظيفية وتعزيز انتقال أصحاب الهمم إلى سوق العمل بما يدعم استقلاليتهم المهنية ومشاركتهم في التنمية.

واستقطبت التجارب التي قدمتها الوزارة تحت شعار «دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة» اهتمام الزوار لما أتاحته من فرص للتعرف عن قرب على حلول الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والأنشطة التي أبرزت المهارات الإبداعية والإنتاجية لأصحاب الهمم إلى جانب برامج التأهيل المهني والتجارب التي حاكت إجراءات التوظيف والاستعداد لسوق العمل.

وقدمت الوزارة تجربة "تحدٍ بلا صوت" التي حاكت التحديات المرتبطة بالتواصل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية واطلعت الحضور على الحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما عزز الوعي بوسائل التواصل المناسبة وأسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر تفهماً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ونظمت الوزارة ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم شملت تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية.

وشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تجربة أبرزت مهاراتهم الفنية والإنتاجية وعكست دور برامج التأهيل في تنمية قدراتهم العملية والإبداعية.

وأكدت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة أن مشاركة الوزارة في "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" تعكس حرصها على تقديم تجربة تفاعلية تعرّف الجمهور بمبادراتها وبرامجها وتتيح لهم الاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن تنوع التجارب المعروضة يجسد تكامل المسارات التي تعمل عليها الوزارة بدءاً من الكشف المبكر والتوعية وصولاً إلى تنمية المهارات والتأهيل المهني وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.

وأضافت أن التفاعل الذي شهدته منصة الوزارة أتاح فرصة للتواصل المباشر مع الزوار والتعريف بإمكانات أصحاب الهمم وما يمتلكونه من مهارات وقدرات إبداعية وإنتاجية، مؤكدةً أن المشاركة شكلت مساحة لعرض نماذج عملية من المبادرات التي تنفذها الوزارة وإبراز أهمية تكامل الجهود في تطوير البرامج والخدمات بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم ويدعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

واستعرضت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطبيقاً تجريبياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب بهدف تعزيز إمكانات الفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

وقدم مختصون من مستشفى الأمل شروحات للحضور حول آلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي وأجابوا عن استفساراتهم بشأن دوره في تحديد الحالات التي قد تستدعي تقييماً متخصصاً بما عزز الوعي بأهمية الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب وتوجيه الأطفال وأسرهم نحو الخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.

وفي مجال التأهيل المهني استعرضت تجربة "المصعد الافتراضي" المراحل المتتابعة لتأهيل أصحاب الهمم بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى تعزيز الاستقلالية مسلطةً الضوء على أهمية بناء المسارات المهنية التي تراعي قدرات كل فرد وإمكاناته.

وبالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" نظمت الوزارة تجربة لمحاكاة إجراءات التوظيف تضمنت تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح .

وسلطت التجربة الضوء على آليات تقييم الكفاءات العملية ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة وأبرزت أهمية توفير التسهيلات المناسبة التي تعزز فرص أصحاب الهمم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.