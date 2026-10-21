بلدية أبوظبي تعزز الحفاظ على المظهر الحضاري عبر فعالية "مدينتي أجمل"

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية "مدينتي أجمل" في كل من حديقة ربدان ومنتزه الوثبة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والتعليمية والمجتمعية، بهدف تعزيز الوعي لدى طلبة المدارس وأفراد المجتمع بأهمية المحافظة على المظهر العام، والحد من المشوهات والظواهر السلبية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء بيئة حضرية نظيفة وآمنه ومستدامة.

فقد شهد منتزه الوثبة، تنظيم فعالية "مدينتي أجمل" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدفاع المدني، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، والأرشيف الوطني، وهيئة الإعلام الإبداعي، والمكتبة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وهيئة أبوظبي للتراث.

تضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات المجتمعية والتوعوية التفاعلية، التي تم تقديمها بالتعاون مع الجهات المشاركة، من خلال أركان تعريفية وورش ومحاضرات مبسطة، وتجارب وأنشطة تفاعلية، استهدفت مختلف الفئات العمرية، بما أتاح للمشاركين التعرف على ممارسات وسلوكيات عملية يمكن تطبيقها في حياتهم اليومية، للمساهمة في حماية البيئة والمحافظة على جمال المدينة وركزت الفقرات على ترسيخ قيم التعاون والانتماء والمسؤولية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وفي حديقة ربدان تم تنظيم فعالية ترفيهية وتوعوية بالتعاون مع مجموعة تدوير ومدرسة قادة المستقبل، وتضمنت ورشاً توعوية حول إعادة تدوير المواد والمخلفات وأهميته في المحافظة على البيئة والمظهر العام، إلى جانب فقرة تعريفية حول الزراعة وأثرها في تعزيز المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضاري.