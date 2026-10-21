“الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” و”دبي التجاري العالمي” يتعاونان لدعم التنقل المستدام

دبي في 21 أكتوبر/وام/ وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ومركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون لتطوير وتركيب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن في عدد من أبرز وجهات الأعمال والمعارض والفعاليات في دبي.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ويتيكس 2026”، في إطار دعم التوسع في خدمات شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.

وستتيح البنية التحتية المزمع تطويرها خدمات الشحن لزوار المعارض والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب الشركات والأساطيل التجارية العاملة في هذه المواقع والمناطق المحيطة، بما يسهّل الوصول إلى خدمات الشحن ويواكب الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مرافق الشحن في أربعة مواقع بمركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل نقطة انطلاق للمشروع في إحدى أبرز مناطق الأعمال والمعارض وأكثرها حيوية في دبي، على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار خدمات الشحن في المواقع الحيوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام.

وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن توافر خدمات الشحن يعد من الاعتبارات الأساسية لدى الأفراد والشركات عند اتخاذ قرار الاعتماد على المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي تستهدف توفير هذه الخدمات في أبرز الوجهات التي يقصدها المستخدمون للعمل وحضور المعارض والفعاليات، بما يضمن دمج عملية الشحن بسلاسة في أنشطتهم وتنقلاتهم اليومية.

وأضاف أن الشركة، بالتزامن مع توسع شبكتها، تحرص على التعاون مع شركائها لتوفير مرافق شحن متطورة في مواقع مختارة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات الأفراد ومشغلي الأساطيل التجارية، ويدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة تنقل أكثر استدامة.

من جانبه، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية بما يواكب طموحات دبي نحو بناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، موضحاً أن هذه الشراكة ستتيح التوسع التدريجي في توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية في مختلف الوجهات التابعة للمركز.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الوصول إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية للزوار والمستأجرين والشركاء، إلى جانب دعم التوسع في اعتماد حلول التنقل المستدام في دبي.

وبموجب الاتفاقية، تستفيد وجهات مركز دبي التجاري العالمي ومرافقه التجارية ومراكز المعارض التابعة له من خبرات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تطوير وتشغيل خدمات الشحن، بما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، ويرسخ البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي، ويسهم في دعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.