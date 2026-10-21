"مستقبل الصحة" تطلق برنامجاً لدعم 50 رائد أعمال بمجال الابتكار الصحي بأفريقيا وآسيا

أبوظبي في 21 أكتوبر /وام/ أعلنت "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي"، بالتعاون مع مؤسسة "بريدج فور بيليونز"، إطلاق برنامج لدعم ريادة الأعمال في القطاع الصحي بالأسواق الناشئة، يستهدف في مرحلته الأولى نحو 50 رائد أعمال من أفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز قدرة مشاريعهم على الاستمرار والنمو وتوسيع نطاق أثرها في المجتمعات المحلية.

يستهدف البرنامج المشاريع التي تجاوزت مرحلة الأفكار الأولية ومراحل الاحتضان المتقدمة، وبدأت الانتقال إلى مراحل التسريع المبكرة، من خلال توفير دعم متخصص يساعدها على تطوير نماذج أعمالها، وفهم المتطلبات التنظيمية، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، والوصول إلى شبكات مهنية وخبرات ضمن منظومات الرعاية الصحية.

يجري تقييم المشاريع المشاركة وفق معايير تشمل الجودة، ومستوى النضج، وقابلية التوسع، واحتياجات السوق، ومدى ارتباط الحلول المطورة بالأولويات الصحية.

ويتضمن البرنامج مرحلة تدريبية عبر الإنترنت، تركز على المتطلبات التنظيمية، والاندماج في المنظومات الصحية، وتقييم نماذج الأعمال، والاستعداد لجذب المستثمرين، وعقب استكمالها، ستختار مجموعة من المشاركين للانضمام إلى مرحلة تسريع متخصصة في أبوظبي، تتيح لهم التواصل المباشر مع الجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات البحثية والمستثمرين.

وتهدف مرحلة التسريع إلى مساعدة رواد الأعمال المختارين على تطوير حلولهم وتوسيع نطاق تطبيقها، وربطهم بمنظومة الابتكار الصحي في أبوظبي، بما يتيح بناء شراكات وعلاقات مهنية طويلة الأمد، واستكشاف فرص التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، ضمن مسار "من العالم إلى أبوظبي".

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، إن رواد الأعمال الذين يمتلكون فهماً عميقاً للمجتمعات التي يخدمونها قادرون على تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الصحية الفعلية وتراعي الظروف المحلية، مشيرة إلى أن توفير الخبرات والشبكات والاستثمارات المناسبة يمكن أن يسهم في تحويل هذه الإمكانات إلى أثر مستدام.

وأضافت أن التعاون بين مبادرة "مستقبل الصحة" ومؤسسة "بريدج فور بيليونز" يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال الواعدين لتوسيع أثر مشاريعهم في مجتمعاتهم، وفتح مسارات تمكّن الحلول الصحية الواعدة من الوصول إلى شريحة أوسع من المستفيدين.

من جانبه، قال بابلو سانتايوفيميا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بريدج فور بيليونز"، إن الجهات الداعمة لريادة الأعمال تعمل عن قرب مع مؤسسي المشاريع الصحية الواعدة في الأسواق الناشئة، ما يمنحها فهماً لمتطلبات البيئات التنظيمية المحلية واحتياجات المنظومات الصحية والمجتمعات التي تعمل فيها تلك المشاريع، وغالباً ما تكون من أوائل الجهات التي تقدم الدعم لرواد الأعمال قبل حصولهم على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

وأوضح أن المؤسسة تعمل من خلال مبادرة "Conecta Healthcare" على دعم الجهات المعنية بتطوير ريادة الأعمال والتعاون معها، انطلاقاً من أن تعزيز قدراتها يسهم في دعم المشاريع الصحية الواعدة وتوسيع نطاق أثرها عالمياً.

وأضاف أن التعاون مع مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" يهدف إلى تزويد رواد الأعمال والجهات الداعمة لهم بالأدوات وشبكات العلاقات والحضور اللازم للمساهمة في تطوير الابتكار الصحي عالمياً، لا سيما في دول الجنوب العالمي.

يأتي البرنامج في ظل التحديات التي تواجه المشاريع الصحية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك صعوبة الحصول على التمويل والتوجيه التخصصي وقنوات الوصول إلى منظومات الرعاية الصحية، رغم الاحتياجات الصحية الكبيرة والإمكانات المتاحة لريادة الأعمال في هذه الأسواق.

ووفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، استحوذت أمريكا اللاتينية وأفريقيا مجتمعتين على نحو 3% من صفقات رأس المال الاستثماري عالمياً خلال النصف الأول من عام 2024، فيما تراجعت قيمة استثمارات رأس المال الاستثماري بنسبة 19% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و80% في أفريقيا.

وفي المقابل، يمتلك رواد الأعمال الذين يطورون حلولهم انطلاقاً من مجتمعاتهم المحلية معرفة مباشرة باحتياجاتها الصحية والتحديات المرتبطة بتكلفة الخدمات والظروف العملية لتقديم الرعاية الصحية، ما يجعل دعم هذه المشاريع وتوسيع نطاقها عاملاً يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المستفيدة.

وتشير مجموعة البنك الدولي إلى أن كل وظيفة في القطاع الصحي في الدول منخفضة الدخل ترتبط بتوفير ما يُقدّر بنحو 3.4 وظيفة إضافية في القطاعات ذات الصلة.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن فتح باب التقديم ومعايير الأهلية والتفاصيل الإضافية المتعلقة بالبرنامج.