الشارقة تدشن المرحلة الخامسة من مبادرة توزيع بذور القمح على 600 مزارع

الشارقة في 21 أكتوبر / وام / دشنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، اليوم، المرحلة الخامسة من مبادرة توزيع بذور القمح، ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تشمل توزيع 25 طناً من بذور القمح العضوية غير المعدلة وراثياً، ويستفيد منها نحو 600 مزارع، وذلك في إطار جهود الإمارة لدعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح وتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة القطاع الزراعي.

جرى تدشين المرحلة الخامسة في المبنى الإداري بمزرعة القمح في مليحة، بحضور أعضاء جمعية مزارعي القمح وعدد من المزارعين وأصحاب المنازل.

وأكد سعادة سالم عبدالله الكعبي، مدير الدائرة أن المبادرة تجسد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين، من خلال توفير بذور القمح وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة، بما يسهم في تنمية الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة النشاط الزراعي في الإمارة.

وأوضح أن المرحلة الخامسة تتضمن توزيع 25 طناً من بذور القمح العضوية غير المعدلة وراثياً على نحو 600 مزارع، وفقاً لمساحات أراضيهم الزراعية واحتياجات كل مزرعة، إلى جانب تخصيص كيلوغرام واحد من البذور لكل مستفيد من أصحاب المنازل، بهدف تشجيع الزراعة المنزلية ونشر الثقافة الزراعية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في زراعة القمح.

وأشار الكعبي إلى أن الدائرة ستنظم، بالتزامن مع عمليات توزيع البذور، ورش عمل إرشادية للمستفيدين، للتعريف بأساليب زراعة القمح وأفضل الممارسات الزراعية الملائمة للظروف المناخية والبيئية في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة المزارعين وتنمية معارفهم ومهاراتهم الزراعية وتعزيز فرص نجاح الموسم الزراعي.

وأضاف أن الدائرة خصصت مستشاراً زراعياً للتواجد طوال فترة توزيع البذور، لتقديم الدعم الفني والإرشادات الزراعية اللازمة للمستفيدين، والإجابة عن استفساراتهم، بما يضمن الاستفادة المثلى من البذور وتطبيق الممارسات الزراعية المناسبة.

وأكد الكعبي أن الإقبال على زراعة القمح في الشارقة يتزايد عاماً بعد عام، بفضل الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمبادرات النوعية التي تستهدف توسيع رقعة زراعة القمح وتمكين المزارعين من تطوير إنتاجهم، بما يعزز الإنتاج الزراعي المحلي ويرسخ استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.