"ويتيكس 2026" يسلط الضوء على حلول الشركات الإماراتية في الطاقة والاستدامة

دبي في 22 أكتوبر /وام/ أكد مشاركون في معرض ويتيكس 2026، أهمية المعرض في دعم الشركات الإماراتية وإبراز حلولها المبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة، وتعزيز فرص التعاون التجاري والتوسع في الأسواق.

وقالت دلال جاسم البلوشي، مدير أول الاستراتيجية والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن المؤسسة تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في المعارض المتخصصة من خلال توفير فرص مدعومة تخفف الأعباء المالية، وتمكّن الشركات من عرض منتجاتها أمام الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والشركاء المحتملين.

وأضافت أن ست شركات إماراتية تشارك ضمن جناح المؤسسة في ويتيكس 2026، لاستعراض حلول في الطاقة الشمسية والشبكات الذكية وتخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية وتحلية المياه والتقنيات البيئية.

وأشارت إلى أن المعرض يتيح فرصاً لتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف مجالات التعاون والتوسع محلياً وإقليمياً، مؤكدة أن نجاح المشاركة يُقاس بالشراكات المستدامة وفرص النمو التي تحققها الشركات.

من جانبه، قال محمد أحمد بالهول، المدير العام لشركة البرميل للطاقة، في تصريح لـ / وام/، إن الشركة، الموزع المعتمد لدى إينوك منذ عام 2007، تقدم الديزل بالجملة وزيوت التشحيم وحلول إدارة الوقود وخدمات التوصيل الطارئ للشركات في مختلف إمارات الدولة، وتركز في مشاركتها على الديزل الحيوي، الذي يساعد الشركات على خفض الانبعاثات دون الحاجة إلى تغيير معداتها، إلى جانب حلول إدارة الوقود التي تقلل الهدر وتحسن كفاءة الاستهلاك.

وأضاف أن الشركة تستخدم التقنيات الذكية لتحليل استهلاك العملاء وتوقع احتياجاتهم والتخطيط لمسارات التوصيل، بما يوفر الوقت والتكاليف ويحد من الانبعاثات.

بدوره، قال عادل إدريس العوضي، المدير التنفيذي لشركة كوربورت تريد هاوس، إن الشركة تعرض أجهزة محمولة لتوليد الطاقة وتخزينها، يمكن استخدامها في المنازل والتخييم والفعاليات الرياضية وقطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية والمساعدات الإنسانية ومشاريع البنية التحتية، وتوفر أنظمة طاقة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والبطاريات والمولدات الكهربائية، بما يتيح للمنشآت في المناطق النائية ومواقع الإنشاءات الاعتماد بدرجة أكبر على الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك الديزل بنسبة تتراوح بين 60% و80%.

وأوضح أن هذه الحلول تدعم خفض الأثر البيئي، معرباً عن تطلع الشركة إلى دخول الأسواق المجاورة وتعزيز التصدير واستكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة.