"فولي تشارجد" تركب أكثر من 7 آلاف شاحن للمركبات الكهربائية بالإمارات

دبي في 22 أكتوبر / وام / يشهد قطاع التنقل الكهربائي في الدولة نمواً متسارعاً، في ظل التوجه نحو حلول نقل أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة، ما يعزز أهمية تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وتوسيع نطاق انتشارها لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات.

وتواصل شركة "فولي تشارجد"، في هذا الإطار، تطوير حلولها المتخصصة في شحن المركبات الكهربائية، بما يدعم التحول نحو التنقل المستدام ويواكب مستهدفات الدولة في مجال الحياد المناخي.

وقال علوي هاشم الصافي، المؤسس والمدير العام لشركة "فولي تشارجد"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة في الإمارات، مشيراً إلى أهمية مواصلة الاستثمار في حلول الشحن لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأوضح على هامش مشاركة الشركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، ضمن جناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن الشركة تسعى منذ تأسيسها عام 2020 إلى توفير حلول متطورة لشحن المركبات الكهربائية، وتشجيع الأفراد والشركات على اعتماد وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يواكب التحول المتسارع نحو التنقل الكهربائي.

وأضاف أن الشركة تقدم خلال المعرض أحدث حلولها في مجال محطات شحن المركبات الكهربائية، حيث نجحت منذ تأسيسها في تركيب أكثر من 7 آلاف شاحن للمركبات الكهربائية، وتقديم خدماتها لأكثر من 120 عميلاً من قطاع الأعمال، كما تعد وكيلاً معتمداً لتركيب شواحن لمجموعة من العلامات التجارية العالمية للسيارات.

ولفت إلى أن المشاركة تتيح فرصة للتواصل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تجارية تسهم في توسيع شبكة الشحن في مختلف أنحاء الدولة.

وأشار إلى أن المركبات الكهربائية لم تعد مجرد رؤية مستقبلية، بل أصبحت واقعاً يتطلب توفير بنية تحتية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وأساطيل المركبات الحكومية، مؤكداً أهمية تطوير شبكات الشحن بما يواكب النمو في أعداد المركبات الكهربائية ويعزز كفاءة استخدام الطاقة.

وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة، تبرز أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في قطاع شحن المركبات الكهربائية، لما توفره من إمكانات لتحسين إدارة شبكات الشحن، وتحليل أنماط الاستهلاك، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن دعم التخطيط لتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين.

وتعكس مشاركة "فولي تشارجد" في معرض "ويتيكس 2026" أهمية دور الشركات الإماراتية في تطوير حلول شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز الابتكار في قطاع التنقل المستدام، إلى جانب ما توفره المعارض المتخصصة من فرص لبناء الشراكات واستكشاف أسواق جديدة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها محلياً وإقليمياً.

وتأسست شركة "فولي تشارجد" في دبي عام 2020، وهي شركة إماراتية معتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، ومتخصصة في توريد وتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية وتنفيذ أعمال المقاولات الكهربائية، وتركز على توفير حلول الشحن للأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.