قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع عدد من قادة قوات الدرك على هامش قمة "فياب"

بوينس آيرس في 22 أكتوبر/ وام/ عقد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ومسؤولي قوات الدرك والأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية "فياب" (FIEP)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وشملت اللقاءات كلاً من اللواء متين دوز، رئيس هيئة الأمن والنظام العام بالقيادة العامة للدرك التركي، واللواء كلاوديو ميغيل بريلوني، القائد العام للدرك الوطني الأرجنتيني، والعميد ديميترو سكورتو، القائد العام للمفتشية العامة للدرك في جمهورية مولدوفا، واللواء عبد الرحمان لطفي، نائب قائد الدرك الملكي المغربي، والفريق سلفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الدرك الإيطالي "الكارابينييري".

وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الحرس الوطني الإماراتي والقوات النظيرة في هذه الدول، واستعراض فرص تطوير التعاون في المجالات الأمنية والعملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والكفاءة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

كما تناولت اللقاءات أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم العمل الأمني، وتعزيز الاستجابة الفاعلة للتهديدات والتحديات العابرة للحدود.

وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الدولية يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونهجها الراسخ في ترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير علاقات التعاون مع الدول الصديقة.

وأشار إلى أن انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" يمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع القوات النظيرة، وتتيح فرصاً جديدة لتبادل المعارف والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، بما يعزز كفاءة الحرس الوطني وجاهزيته لأداء مهامه الوطنية.

وأكد سعادته حرص الحرس الوطني على بناء شراكات دولية فاعلة ومستدامة، تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب، وتسهم في تطوير منظومات العمل الأمني وتعزيز القدرة الجماعية على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة الحرس الوطني الإماراتي في قمة منظمة "فياب" لعام 2026، التي شهدت اعتماد عضويته الكاملة في المنظمة، بما يعكس تنامي حضوره الدولي، ويعزز مكانته شريكاً فاعلاً في منظومة التعاون الأمني الدولي، ويدعم جهوده في تطوير قدراته وصون أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها وحماية مكتسباتها.