بلدية مدينة العين تحقق وفورات سنوية تتجاوز 13 مليون درهم من تطوير إنارة الطرق

العين في 22 أكتوبر/ وام/ حققت بلدية مدينة العين، وفورات مالية سنوية تتجاوز 13 مليون درهم، وخفضت استهلاك الكهرباء بأكثر من 44 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، من خلال مبادرتين لتطوير إنارة الطرق وترشيد استهلاك الطاقة، أسهمتا في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 8,875 طناً سنوياً.

وأكدت البلدية، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، أن تطوير شبكة إنارة الطرق يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وترسيخ الاستدامة في البنية التحتية، مع الحفاظ على معايير السلامة المرورية وجودة الحياة.

وأوضحت أنها استبدلت أكثر من 68 ألف جهاز إنارة تقليدي بأجهزة حديثة تعمل بتقنية "LED" الموفرة للطاقة، بما يسهم في تحسين أداء شبكة الإنارة ورفع كفاءتها التشغيلية والحد من استهلاك الكهرباء.

وطبقت مبادرة لخفض شدة الإنارة بنسبة 40% بعد الساعة التاسعة مساءً، شملت أكثر من 118 ألف جهاز إنارة، وفق آلية تراعي متطلبات السلامة المرورية وتدعم الاستخدام الأمثل للطاقة.

وأكدت بلدية مدينة العين مواصلة تبني الحلول والتقنيات التي تعزز كفاءة تشغيل شبكة إنارة الطرق، وتخفض التكاليف والآثار البيئية، بما يدعم تطوير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المدينة وسكانها.