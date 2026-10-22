منتدى دبي – أوزبكستان للأعمال يبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي–أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في خوارزم.

حضر المنتدى، سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، بمشاركة 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من محافظة خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.

واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئات الأعمال في دبي ومحافظة خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون التي تلبي تطلعات الشركات وتدعم خطط نموها وتوسعها.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، الحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين تعكس فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، مشيرا إلى الالتزام بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة.

وأضاف أن موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكة علاقاتها التجارية الدولية توفر مقومات متكاملة تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع حضورها العالمي، مشيرا إلى مواصلة العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في محافظة خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع.

وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.

وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505%.

كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.