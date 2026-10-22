عمار بن حميد يستقبل سفير مولدوفا

عجمان في 22 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة أناتول فانغيلي، سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بسعادة السفير والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مولدوفا في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة سفير مولدوفا عن بالغ شكره لسمو ولي عهد عجمان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة عجمان.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين.