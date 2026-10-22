"أبوظبي للشراع الحديث" يحقق 5 مراكز متقدمة في أسبوع المصنعة للإبحار بعُمان

مسقط في 22 أكتوبر / وام / حقق فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، 5 مراكز متقدمة ضمن الثلاثة الأوائل في أربع فئات، خلال منافسات النسخة الخامسة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، التي أقيمت في منتجع بارسيلو المصنعة بسلطنة عُمان واختتمت أمس، بمشاركة أكثر من 100 بحار وبحارة يمثلون 7 دول.

وتصدر عبدالرحمن البحري تصنيف الذكور في فئة "إلكا 4"، متقدماً على العُماني هود سعد النوفلي، فيما حقق فريق أبوظبي المركزين الأول والثاني في تصنيف الذكور لفئة "إلكا 6"، عبر سيميون هاريستوف، ومحمد عبدالكريم الحمادي، فيما حل البحريني وليد توفيق ثالثاً.

وفي فئة الأوبتيميست، أحرز ذياب المهيري المركز الثالث، بينما جاء حمزة آل علي ثالثاً في فئة "إلكا 7"، بفارق ثلاث نقاط عن العُماني المعتصم حمود الفارسي والبحريني داود عبدالله، صاحبي المركزين الأول والثاني على التوالي.

وجاءت هذه النتائج بعد إقامة 12 سباقاً في كل فئة، ليؤكد فريق أبوظبي حضوره التنافسي في منافسات الأوبتيميست وفئات "إلكا 4" و"إلكا 6" و"إلكا 7"، مع تصدره تصنيفي الذكور في فئتي "إلكا 4" و"إلكا 6".

وشارك الفريق في البطولة بـ15 بحاراً، ضمن برنامجه الرامي إلى تعزيز حضوره في المنافسات الخارجية وصقل خبرات لاعبيه، امتداداً لمشاركات أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية في بطولات الشراع الحديث.

وشهدت البطولة مشاركة بحارة من الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين والكويت ومصر وتونس والهند، كما أقيمت بالتزامن مع النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات، التي تضمنت منافسات الأوبتيميست و"إلكا 4" و"إلكا 6".

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن النتائج تعكس نجاح برامج الأكاديمية في إعداد جيل واعد من البحارة، مشيراً إلى مواصلة دعم المواهب الوطنية من خلال التدريب والمشاركة في البطولات، بما يعزز قدرتها على المنافسة ورفع علم الدولة في المحافل الدولية.