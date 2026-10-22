شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان

جنيف في 22 أكتوبر/ وام/ شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية أمس الأربعاء.

وجاءت مشاركة معاليه في إطار حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم عملية انتقالية تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوحيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.

كما جدد معاليه التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضرورة التوصل إلى حل سياسي سلمي ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.