مقر المؤثرين وSpotify يختتمان "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"

دبي في 22 أكتوبر/ وام/ نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، معسكر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify، المنصة العالمية للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، والتي تضم ملايين الأغاني وحلقات البودكاست من مختلف أنحاء العالم، وهو أول معسكر تدريبي مكثف يهدف إلى تمكين صنّاع المحتوى الموهوبين ورواة القصص الطموحين من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإطلاق برامج بودكاست هادفة وناجحة، وتطويرها وتنمية متابعيها وإكسابها المزيد من الجماهير، وتحقيق الدخل منها.

وشارك المنتسبون إلى المعسكر التدريبي في ورش عمل تفاعلية وجلسات حوار مع خبراء ومتخصصين ومسؤولين في القطاع، وساهموا في تجارب إعداد بودكاست تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى محتوى لإنتاج البودكاست، بدءاً من تطوير فكرة البودكاست وابتكار هوية بصرية للمحتوى، مروراً بتعلم مهارات السرد والحوار والإنتاج، وصولاً إلى وضع استراتيجيات لمواصلة النمو وتحقيق الدخل وإحداث تفاعل مع المتابعين حول البودكاست.

وخاض المشاركون في المعسكر التدريبي، على مدار أربعة أيام، رحلة متكاملة في عالم البودكاست، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتواصل المباشر مع خبراء وصنّاع محتوى في القطاع، حيث ركز اليوم الأول على "أساسيات البودكاست؛ بناء فكرة البودكاست الخاصة بك"، واليوم الثاني تم تخصيصه لمناقشة "صناعة محتوى بودكاست متميز".

وركز اليوم الثالث على "الإنتاج والنمو" حيث تعرف المشاركون على تقنيات الإنتاج الاحترافي، وأدوات Spotify for Creators للتحرير والنشر، واستراتيجيات تنمية جمهور البرنامج منذ الحلقة الأولى.

واختتم المعسكر في يومه الرابع بمحاور مخصصة لتحقيق الدخل واستشراف مستقبل صناعة البودكاست.

وأكدت سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن إطلاق "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify يشكل خطوة جديدة لدعم المواهب وصنّاع المحتوى في المنطقة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو.

وأضافت أنه من خلال 'أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست' يتم الحرص على منح صناع المحتوى المشاركين تجربة متكاملة لصناعة بودكاست ناجح، تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي والتواصل الفعال مع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع محتوى البودكاست المبدعين، بما يمكنهم من بناء مساحاتهم الخاصة في عالم صناعة المحتوى، وإطلاق برامجهم باحترافية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع صناعة المحتوى.

وأعربت عن التطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إعداد جيل جديد من صنّاع البودكاست القادرين على بناء محتوى بودكاست هادف يثري المحتوى العربي ويصل إلى المستمعين في مختلف أنحاء المنطقة.

من جهته، قال مشاري العنيزي، مدير البودكاست في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن البودكاست في دولة الإمارات تجاوز مرحلة الانتشار الأولي، مع تزايد أعداد المستمعين وإدراك المزيد من صنّاع المحتوى للفرص التي يتيحها هذا المجال لسرد قصص تعبّر عن هويتهم وتجاربهم الخاصة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من هذا النمو ستعتمد على تزويد صنّاع المحتوى بالتجارب العملية والمهارات والأدوات اللازمة لبناء برامج بودكاست مستدامة وتنمية قاعدة مستمعيهم.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع مقر المؤثرين، نسعى إلى إتاحة هذه المعرفة لشريحة أوسع من المبدعين عبر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"، التي تجمع بين التدريب العملي وخبرات القطاع وأدوات Spotify المخصصة لصنّاع المحتوى، لمساعدة المشاركين على تحويل أفكارهم من مجرد مفهوم إلى محتوى متكامل، والوصول إلى جمهورهم ومواصلة النمو.

وأكد، أنه مع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز للاقتصاد الإبداعي في المنطقة، نفخر بمساهمتنا في دعم منظومة تتيح للمزيد من الأصوات المحلية تطوير مهاراتها والوصول إلى جماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتعكس أكاديمية صنّاع البودكاست التزام Spotify ومقر المؤثرين بدعم الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين ورواة القصص، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم، وبناء قاعدة كبيرة من المتابعين، وتحويل شغفهم بصناعة المحتوى الصوتي إلى برامج ومشاريع قابلة للتحقق والنمو والاستمرار.

وتتيح لمجموعة مختارة من المشاركين تقديم أفكار برامجهم، ويحصل أصحاب المشاريع المختارة على فرص للإرشاد والتوجيه، ودعم تسجيل الحلقات في استوديوهات مقر المؤثرين، وفرص ترويجية لحلقات البرامج المختارة، إلى جانب إمكانية الحصول على عضوية مقر المؤثرين، بالإضافة إلى شهادة مصدقة من مقر المؤثرين و Spotify.