"ثقافة وسياحة أبوظبي" تتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل لاستضافة سلسلة هيكساغون العالمية 2027 في أبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ تستضيف أبوظبي فعاليات الجولة الختامية للموسم الافتتاحي من سلسلة هيكساغون العالمية للبادل في أكتوبر 2027، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات البادل على مستوى العالم، حيث تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تنظيم منافسات الجولة الختامية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل.

وتُمثِّل سلسلة هيكساغون العالمية، أول بطولة احترافية رسمية للبادل بنظام الفرق تُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للبادل، ويشمل موسمها الافتتاحي أربع جولات في ثلاث قارات، تنطلق من العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027، ثم تنتقل إلى أمريكا الشمالية في مارس 2027، والدول الإسكندنافية في يونيو 2027، قبل أن تُختتم منافسات الموسم في العاصمة أبوظبي خلال شهر أكتوبر 2027.

وتُعد سلسلة هيكساغون العالمية امتداداً لبطولة كأس هيكساغون، التي أُقيمت ثلاث نسخ ناجحة منها في مدريد منذ عام 2024، حيث شهدت النسخة الأخيرة من كأس هيكساغون، التي أُقيمت في مدريد عام 2026، حضور أكثر من 37 ألف متفرج.

وتُقدِّم السلسلة الجديدة منافسة دولية للبادل بنظام الفرق، بمشاركة ثمانية فرق مختلطة تضم نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات البادل على مستوى العالم.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بهذه المناسبة، إن استضافة "سلسلة هيكساغون العالمية" في أبوظبي عام 2027 تعكس الالتزام الراسخ للدائرة باستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، معربا عن التطلع إلى الترحيب في أبوظبي بنخبة من أبرز نجوم البادل، التي تُعد إحدى أسرع الرياضات انتشاراً في العالم، وتجمع الجمهور واللاعبين من مختلف الأجيال والثقافات.

وأضاف أن الدائرة من خلال تنظيم بطولات بهذا المستوى، تتيح لأفراد المجتمع والزوار المزيد من الفرص لمتابعة كبرى المنافسات الدولية، ومشاهدة نجومها عن قرب، بما يشجع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط حياة نشطة وصحية، لافتا إلى أن هذه الاستضافة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية، ودعم تطور القطاع الرياضي وأثره في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

من جانبه، أعرب إنريكي بوينافينتورا، مؤسس كأس هيكساغون والشريك المؤسس لسلسلة هيكساغون العالمية، عن سعادته باختيار أبوظبي لاستضافة الجولة الختامية للموسم الدولي الأول من السلسلة، مؤكداً أن ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية رياضية متطورة، وسجل حافل في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، يجعلها وجهة مثالية لتنظيم إحدى أبرز محطات البطولة.

وأشار إلى أن التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يسهم في تعريف شرائح جديدة من الجمهور برياضة البادل، وتوسيع قاعدة ممارسيها ومتابعيها، إلى جانب تقديم تجربة رياضية متميزة للاعبين والجماهير تعزز التواصل والتفاعل المجتمعي من خلال الرياضة.

وتوفر أبوظبي مجموعة من الملاعب والمرافق الرياضية الداخلية والخارجية المخصصة لرياضة البادل، إلى جانب البرامج التدريبية والبطولات التي تتيح للاعبين من مختلف الفئات العمرية ومستويات المهارة فرصاً لممارسة هذه الرياضة وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما يدعم الصحة المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وتتيح استضافة أبوظبي للجولة الختامية من سلسلة هيكساغون العالمية 2027 للجماهير وعشاق رياضة البادل فرصة متابعة منافسات تجمع نخبة من أبرز اللاعبين المحترفين، إلى جانب دعم المواهب المحلية الصاعدة، وتعزيز التواصل بين اللاعبين المحليين ومجتمع البادل العالمي.

وتأتي استضافة البطولة في إطار جهود أبوظبي لاستقطاب كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، وتطوير قطاع السياحة الرياضية، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية، بما يُرسِّخ مكانة الإمارة على خريطة الرياضة الدولية، ويعزز قدرتها على استقطاب الرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.