تعاون بين برجيل القابضة و"بروكسيمي" لتطوير غرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ وقعت "إيه آي ميد سوليوشنز"، التابعة لمجموعة برجيل القابضة، و"بروكسيمي"، مذكرة تفاهم لتطوير حلول جراحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج مشترك من 4 مراحل يستهدف تطوير غرف عمليات ذكية وتعزيز كفاءة الإجراءات الجراحية ودعم اتخاذ القرارات السريرية، وذلك على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي.

ويستند التعاون إلى التطبيق الجاري لمنصة "بروكسيمي" للذكاء الجراحي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، ضمن 10 غرف عمليات، تمهيداً لتطوير منظومة موحدة لغرف العمليات تتضمن 45 متطلباً وظيفياً، وفق خارطة طريق مشتركة تشمل 4 مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى توفير معلومات وتحليلات جراحية فورية للفرق المسؤولة عن إدارة العمليات، عبر شاشات مشتركة وأجهزة الهواتف المحمولة، لمتابعة أداء غرف العمليات وقياس الوقت المستغرق وتحديد مواطن التأخير وفرص تحسين الكفاءة.

كما تتضمن تنبيهات بشأن توقيت الخطوات التالية، ودعم إعداد التوثيق السريري باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنسيق بين الفرق الطبية.

وتركز المرحلة الثانية على رفع الإنتاجية التشغيلية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات بصورة مستقلة ضمن الأطر المحددة، إلى جانب مراقبة مسارات العمل، وتطبيق قوائم التحقق من السلامة الجراحية، وتحسين إدارة الأسرّة.

وتستهدف المرحلة الثالثة توسيع تطبيق الذكاء الجراحي ليشمل وحدات التنظير الداخلي، ومختبرات قسطرة القلب، وأقسام الأشعة التداخلية، إلى جانب تحسين التنسيق بين مراحل رحلة المريض العلاجية وتعزيز التواصل مع أفراد أسرته، فيما تركز المرحلة الرابعة على تطوير حلول لتتبع الأدوات الجراحية ووضع مؤشرات أداء شاملة تغطي الجوانب السريرية والتشغيلية والمالية.

وتجمع الشراكة بين خبرات "إيه آي ميد سوليوشنز" في تطوير الأنظمة الصحية ودمج الذكاء الاصطناعي، والقدرات التقنية والهندسية لـ"بروكسيمي" في الذكاء الجراحي، مستندة إلى تطبيق أكثر من 24 حلاً للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية السريرية والعمليات التشغيلية، لتطوير حلول بالتعاون مع الفرق الطبية في برجيل تسهم في رفع كفاءة غرف العمليات، ودعم القرارات الطبية، وتحسين التكامل بين مراحل الرعاية الجراحية.

وتستخدم منصة "بروكسيمي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أكثر من 700 غرفة عمليات، حيث تجمع البيانات الجراحية بصورة فورية من أجهزة الاستشعار المحيطة والمعدات الطبية والسجلات الصحية الإلكترونية، لتوفير صورة متكاملة للفرق الطبية حول مجريات العمل داخل غرف العمليات على مدار اليوم.

وتعتمد منصة "بروكسيمي" على نماذج الذكاء الاصطناعي لفهم الأنشطة داخل غرف العمليات، والتنبؤ بالتأخيرات المحتملة، وتقديم توصيات خلال مراحل الرعاية الجراحية من التحضير إلى التعافي والمتابعة، مستفيدةً من تقنيات الرؤية الحاسوبية، والربط بالسجلات الطبية الإلكترونية، وتحليل البيانات بصورة فورية، والتكامل عبر مواقع متعددة، بهدف تطوير حلول جراحية متقدمة وتعزيز مكانة برجيل مرجعاً إقليمياً في غرف العمليات الذكية.

وقال سفير أحمد، رئيس الخدمات المشتركة للمجموعة في برجيل القابضة، إن الشراكة توظف الخبرات السريرية لتطوير تقنيات ذكية تلبي احتياجات الأطباء والمرضى وتحسن جودة الرعاية الجراحية، فيما أكدت الدكتورة نادين حشاش حرام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بروكسيمي"، أن منصتها تتيح التنبؤ بسير العمليات وتقديم توصيات بشأن الخطوات التالية، مشيرة إلى أن التعاون يستهدف تطوير غرف عمليات أكثر ذكاءً وكفاءة، وتحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الجراحية.