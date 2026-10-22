"أبوظبي لإدارة المواد الخطرة" و"موانئ أبوظبي" يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ بحث مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة ومجموعة موانئ أبوظبي، سبل تعزيز التنسيق والتكامل في إدارة وتنظيم تداول المواد الخطرة في الموانئ والمناطق التابعة للمجموعة، بهدف دعم كفاءة العمليات وتعزيز الأمن والسلامة وحماية المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز إلى مقر مجموعة موانئ أبوظبي، عقد خلالها الجانبان لقاءً تناول متابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك، وآليات تطوير التنسيق الرقابي والميداني في الموانئ، وتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات والمعلومات الفنية بين الجهتين.

واستعرضا أفضل الممارسات المتبعة في التعامل مع شحنات المواد الخطرة ومناولتها وتخزينها، بما يدعم الامتثال للاشتراطات المعتمدة ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بها.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز أعمال التفتيش والرقابة المشتركة ورفع جاهزية فرق العمل من خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، وفرص تنفيذ مبادرات توعوية تعزز ثقافة السلامة لدى العاملين والمتعاملين في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وفق الاختصاصات المعتمدة لكل جهة.

ويأتي اللقاء امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين، والذي تعزز بتوقيع مذكرة تفاهم في مايو 2026، تهدف إلى ترسيخ التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود التنظيمية والفنية، وتطوير منظومة ربط إلكتروني متكاملة، بما يرتقي بكفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بالمواد الخطرة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك وتكامل الأدوار لدعم انسيابية العمليات التجارية واللوجستية، بما يواكب رؤية المركز بأن تكون أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة في إدارة المواد الخطرة.