أمانة "الوطني الاتحادي" تنظم برنامجاً تدريبياً لموظفي أمانات المجالس التشريعية الخليجية

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي برنامجاً تدريبياً استمر ثلاثة أيام، بعنوان "التشريعات في مجال الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة موظفي الأمانات العامة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول البرنامج، التشريعات المحلية والدولية المنظمة للذكاء الاصطناعي، والأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام تقنياته، في ضوء التطورات المتسارعة في هذا المجال، إلى جانب استعراض تجربة المجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمل البرلماني والفني.

ويأتي تنظيم البرنامج تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية وأماناتها العامة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير أداء العمل البرلماني.