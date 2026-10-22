الإمارات تحصد 30 ميدالية في بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

الفجيرة في 22 أكتوبر/ وام/ اختتم منتخب الإمارات للقوس والسهم، مشاركته أمس في بطولة غرب آسيا الثالثة بإحراز 30 ميدالية، بواقع 13 ذهبية، و11 فضية، و6 برونزيات.

وقالت سعادة المهندسة هنادي خليفة الكابوري، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، إن هذا الإنجاز الاستثنائي يجسد تطور مستوى المنتخب الوطني، وقدرته على المنافسة في مختلف الفئات، واصفة البطولة التي استضافتها إمارة الفجيرة بإشراف اتحاد غرب آسيا، بأنها نسخة متميزة جمعت بين قوة المنافسات والتميّز التنظيمي.

وأضافت أن المنافسات كشفت عن الإمكانات الكبيرة للاعبي ولاعبات الإمارات في مسابقات القوس الأولمبي والقوس المركب، ضمن منافسات الفردي والفرق والفرق المختلطة، مشيدة بجهود الأجهزة الفنية والإدارية، والحرص على تطبيق أفضل المعايير في الإعداد لخوض المنافسات، ما يشكل دافعا نحو المزيد من الإنجازات، والعمل على تطوير المواهب.

وأشارت إلى أن التعاون بين جميع الجهات المختصة في إمارة الفجيرة، مع اتحاد الإمارات للقوس والسهم، والتنسيق مع اتحاد غرب آسيا، والخطط التنظيمية، من أبرز أسباب النجاح الذي حققته البطولة.