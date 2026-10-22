"M42" تطلق منصة "Ossi" المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال " قمة مستقبل الصحة"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة M42، المتخصصة عالمياً في الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، إطلاق منصتها السريرية الجديدة "Ossi"، المدعومة بمنظومة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن الأطباء، وإتاحة مزيد من الوقت للتواصل المباشر مع المرضى، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية القائمة على البيانات والأدلة العلمية.

وتستند المنصة إلى البنية التحتية الآمنة للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي "أزور" التابعة لشركة مايكروسوفت، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المحيطي الآمن لتحقيق تكامل بين الدقة السريرية والتواصل الإنساني، من خلال الحد من أعباء التوثيق الطبي، وتعزيز استفادة الأطباء من البيانات الصحية والإرشادات السريرية القائمة على الأدلة عند تقديم الرعاية.

وبدأ تشغيل "Ossi" في سبعة مرافق للرعاية الصحية تابعة لمجموعة M42 في دولة الإمارات ومملكة البحرين، تشمل "أمانة الإمارات"، و"أمانة البحرين"، و"هيلث بوينت"، و"هيلث بلس"، و"مبادلة للرعاية الصحية دبي"، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء في أبوظبي.

وتستمد المنصة اسمها من كلمة "Ossicle" الإنجليزية، التي تشير إلى العظيمات السمعية الدقيقة في الأذن، في دلالة على قدرتها على الإصغاء بدقة والتقاط المعلومات التي يقدمها الأطباء بسلاسة.

وعلى غرار دور هذه العظيمات في تضخيم الصوت وتنقيته، تعمل المنصة على إثراء السياق السريري بالبيانات الطبية السابقة والإرشادات القائمة على الأدلة، مع الالتزام بالمعايير المعتمدة لحماية معلومات المرضى وصون خصوصية بياناتهم.

وتسهم المنصة في تطوير تجربة الرعاية السريرية من خلال تمكين الأطباء من توجيه اهتمامهم إلى المرضى واحتياجاتهم، بدلاً من الانشغال بمهام التوثيق، بما يعزز التواصل الفعّال بين الطبيب والمريض ويحقق قيمة مضافة للطرفين.

وطُوّرت "Ossi" استناداً إلى الهيكلية التقنية الخاصة بمجموعة M42، بالاستفادة من بنية الذكاء الاصطناعي "أزور" التابعة لمايكروسوفت، وتضم عند إطلاقها أربعة وكلاء للذكاء الاصطناعي، يمثلون المرحلة الأولى من حزمة متنامية من الإمكانات المصممة لدعم الأطباء في مختلف مراحل سير العمل السريري.

ويشمل الوكيل الأول "Ambient Scribe Agent" توثيق المحادثات السريرية وإعداد مسودات للسجلات الطبية يراجعها الطبيب، فيما يتولى وكيل السجل الصحي "Health Record Agent" استرجاع المعلومات ذات الصلة من السجلات الطبية الإلكترونية وتلخيصها، بما يتيح للأطباء الاطلاع على السياق الطبي للمريض بصورة أكثر كفاءة.

ويساعد وكيل الأسئلة والأجوبة السريرية "Clinical Q&A Agent" الأطباء على الوصول إلى المعلومات السريرية ذات الصلة وإعداد مواد توعوية للمرضى بلغة واضحة وسهلة الفهم، بينما يقترح وكيل الترميز "Coding Agent" الرموز الطبية المناسبة استناداً إلى التوثيق السريري، على أن تتولى الفرق المختصة مراجعتها.

وتتميز المنصة بعدم ارتباطها بنموذج محدد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، ودعمها لغات متعددة، فضلاً عن تكاملها مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية القائمة، وفق معياري المستوى السابع للمعلومات الصحية (HL7) وموارد التشغيل البيني السريع للرعاية الصحية (FHIR)، أو من خلال واجهات برمجة التطبيقات المخصصة (APIs).

وقال ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، إن إطلاق منصة "Ossi" لا يقتصر على تقديم تقنية جديدة، بل يمثل إرساء نموذج جديد لممارسة الطب ومحطة مفصلية في مسيرة المجموعة لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وأضاف أن المجموعة تؤمن بأن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على أنظمة ذكية تستبق الاحتياجات، وتحد من التعقيدات، وترتقي بالتجربة الإنسانية، مشيراً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم سير العمل السريري يسهم في تحسين التوثيق الطبي، ويدعم التحول نحو رعاية تنبؤية وشخصية واستباقية تضع تجربتي الطبيب والمريض في صدارة الأولويات.

من جانبه، قال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية والرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية الرقمية للمجموعة في M42، إن منصة "Ossi" تمثل نقلة نوعية في التحول السريري، من خلال دمج النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات التعرف الصوتي ومعالجة اللغة الطبيعية ضمن منظومة آمنة ومتوافقة مع متطلبات الامتثال، بما يتيح تفاعلاً سلساً بين الأطباء والبيانات.

وأوضح أن قدرة المنصة على إنشاء الملاحظات السريرية المنظمة تلقائياً، والتكيف مع المدخلات متعددة اللغات، ومزامنة البيانات فورياً مع السجلات الطبية الإلكترونية، توفر حلاً قابلاً للتوسع لمعالجة أحد أكثر التحديات تعقيداً في سير العمل بالقطاع الصحي.

من جهتها، قالت إيلينا بونفيليولي، نائبة الرئيس وقائدة الأعمال العالمية لقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وعلوم الحياة لدى مايكروسوفت، إن منصة "Ossi" تمثل محطة مهمة في مسار التعاون المستمر بين مايكروسوفت وM42، مشيرة إلى أن سحابة "أزور" توفر أساساً موثوقاً للمنصة، بما يدعم تبسيط سير العمل السريري وتعزيز رعاية المرضى.

وأضافت أن مايكروسوفت تلتزم بتمكين قطاع الرعاية الصحية من خلال حلول سحابية آمنة وقابلة للتوسع ومبتكرة، معربة عن اعتزازها بدعم M42 في تبني نهج جديد لتقديم الرعاية الصحية والحد من الأعباء الإدارية.

وفي إطار الشراكة بين الجانبين، عملت M42 ومايكروسوفت على ضمان توافق منصة "Ossi" مع أعلى معايير أمن البيانات الصحية وخصوصيتها على مستوى العالم، والتزامها بمتطلبات الامتثال المؤسسي وأطر حوكمة البيانات الإقليمية، بما في ذلك المتطلبات المعمول بها في دولة الإمارات.