جو هارت يشارك مواهب "مدارس السيتي" تدريباتهم في أبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / شارك جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، في حصة تدريبية نظمتها "مدارس السيتي لكرة القدم" بمدينة مصدر في أبوظبي، حيث التقى اللاعبين الصاعدين وقدم لهم خبراته وتوجيهاته الفنية، وذلك ضمن احتفالات المدارس بمرور 15 عاماً على انطلاقها في الإمارات.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة هارت في تدريبات عملية، إذ وقف في حراسة المرمى خلال تدريبات التسديد، قبل أن يشرف على تدريبات متخصصة لحراس المرمى، مقدماً مجموعة من النصائح الفنية والإرشادات للاعبين الشباب، ومشاركاً إياهم جانباً من خبراته التي اكتسبها خلال مسيرته الاحترافية.

وأعرب هارت، الذي دافع عن ألوان مانشستر سيتي لمدة 12 عاماً وخاض 75 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، عن سعادته بالعودة إلى الإمارات، مؤكداً أن زيارته لمدارس السيتي أعادته إلى بداياته في كرة القدم.

وقال: حالفني الحظ بزيارة الإمارات عدة مرات، وأحتفظ بذكريات جميلة عن المعسكرات التدريبية التي أقامها مانشستر سيتي في أبوظبي، لذلك كان من الرائع حقاً العودة إلى هنا.

وأضاف: أعادتني زيارة مدارس السيتي لكرة القدم إلى الأيام التي كنت فيها في مثل أعمار هؤلاء اللاعبين لقد أسعدني رؤية مدى استمتاعهم باللعب، وملاحظة التطور الكبير الذي شهدته أساليب التدريب، ولا شك في أن التدرب وفقاً لأسلوب السيتي منذ سن مبكرة يمنحهم فرصة الاستمتاع باللعبة وتطوير قدراتهم إلى أقصى حد، وكان رائعاً أن أشاركهم جانباً مما تعلمته خلال مسيرتي.

واختتم هارت، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية عام 2024 ويعمل حالياً محللاً رياضياً، زيارته بجولة في متجري مانشستر سيتي التابعين لشركة “بوما” في ياس مول بأبوظبي ودبي مول، حيث التقى جماهير النادي، والتقط الصور التذكارية معهم، ووقع على قفازات عدد من حراس المرمى الناشئين.