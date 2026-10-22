مجلس سيدات أعمال عجمان يناقش أولويات ومبادرات تمكين رائدات الأعمال

عجمان في 22 أكتوبر/ وام / ناقش مجلس سيدات أعمال عجمان، أولويات المرحلة المقبلة لتطوير الخدمات وإطلاق مبادرات نوعية لدعم رائدات الأعمال، وتوسيع شبكة الشراكات الداعمة لنمو المشاريع ورفع تنافسيتها، وذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام 2026، برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بمشاركة عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، عبر تقنية التواصل المرئي، إنجازات المجلس.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أهمية مواصلة تطوير منظومة عمل المجلس وتوجيه برامجه ومبادراته نحو فرص اقتصادية أكثر تنوعا، تتيح لصاحبات ورائدات الأعمال توسيع نطاق أعمالهن والدخول إلى أسواق جديدة، مع التركيز على القطاعات الواعدة وتعزيز حضور المرأة في الأنشطة الصناعية والإنتاجية وبما يدعم نمو المشاريع واستدامتها ويرسخ دورها في تنمية اقتصاد عجمان.

وناقش الاجتماع مبادرة "مجتمع مساع" باعتبارها منصة تفاعلية مبتكرة لمجلس سيدات أعمال عجمان، تروج لأهداف المجلس ورؤيته إلى جانب تسليط الضوء على عضوات المجلس وقصص نجاحهن ومشاريعهن ومنتجاتهن، وربطهن بالفرص الاقتصادية والعملاء والشركاء.

ويستهدف "مجتمع مساع" تعزيز حضور المشاريع النسائية واستقطاب عضوات جديدات، وفتح آفاق للتعاون والاستثمار، من خلال مساحات تفاعلية للتعريف بالمشاريع وعقد اللقاءات وبناء العلاقات، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية لتسهيل التواصل واستكشاف فرص العضوية، وقياس الأثر الاقتصادي والمجتمعي للمنصة.

كما ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ برنامج "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية، والجهود المبذولة لتأهيل رائدات الأعمال وتطوير مهاراتهن لتحويل أفكارهن إلى مشاريع ومنشآت صناعية مستدامة، في قطاعات الصناعات الغذائية والعطور وصناعة الأزياء وغيرها من الصناعات، بما يعزز الابتكار والاستدامة ويدعم نمو الاستثمارات وتوسيع فرص الشراكات بين رائدات الأعمال والمستثمرين، ويفتح آفاقا جديدة لتسويق المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة،حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على توجيه مبادراته وبرامجه لمواكبة مستهدفات الإطار الإستراتيجي للتعلم مدى الحياة في عجمان، وتعزيز مشاركة المجلس في بناء منظومة متكاملة للتعلم المستمر وتنمية رأس المال البشري.

وتناول الاجتماع تقرير إنجازات مجلس سيدات أعمال عجمان حتى الربع الثالث من العام الجاري، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتحديد الأولويات التطويرية خلال الربع الأخير من العام 2026. كما ناقش الاجتماع مستجدات البرامج والمشاريع المقترحة لعام 2027، وبحث الأفكار والمبادرات الجديدة بالتشاور مع عضوات المجلس، بما يواكب احتياجات رائدات الأعمال ويتماشى مع رؤية عجمان 2030 "عجمان للناس"، ويدعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمجلس.