أوائل "السباق إلى دبي" يشاركون في بطولة أبوظبي "الدار" للجولف

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة أصحاب المراكز الخمسة الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي" برعاية "دي بي ورلد" في النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي "الدار" للجولف، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل على ملعب ياس لينكس، في افتتاح التصفيات الختامية لجولة “دي بي ورلد”.

ويتصدر قائمة المشاركين الإسباني أوجينيو تشاكارا، متصدر التصنيف، إلى جانب الأمريكي باتريك ريد صاحب المركز الثاني، والأيرلندي الشمالي روري ماكلروي الثالث، والجنوب أفريقي كيسي جارفيس الرابع، وحامل اللقب الإنجليزي آرون راي الخامس، في منافسة مرتقبة على لقب الموسم.

ويسعى تشاكارا إلى أن يصبح ثالث لاعب إسباني يحرز كأس “هاري فاردون”، بعد الأسطورتين سيفي باليستيروس وجون رام، بعدما انتزع صدارة التصنيف إثر فوزه الأحد الماضي ببطولة “دي بي ورلد الهند”، محققاً لقبه الثالث هذا الموسم.

وقدم اللاعب الإسباني أداءً مميزاً في الجولة الختامية التي امتدت إلى 25 حفرة على ملعب نادي دلهي للجولف، وأنهاها بـ70 ضربة، ليتوج باللقب بفارق ضربتين وبمجموع 21 ضربة تحت المعدل، رافعاً رصيده إلى 4092.89 نقطة في التصنيف.

ويعود الأمريكي باتريك ريد إلى الإمارات طامحاً لاستعادة الصدارة، بعد موسم شهد تتويجه ببطولتي “هيرو دبي ديزرت كلاسيك” و”قطر ماسترز”، إضافة إلى بلوغه الجولة الفاصلة في بطولة “بابكو إنرجيز البحرين”، كما سجل ثلاثة مراكز ضمن العشرة الأوائل من أصل 19 مشاركة، أبرزها الوصافة في بطولة أيرلندا المفتوحة برعاية “أمجين” في سبتمبر الماضي.

كما يدخل الجنوب أفريقي كيسي جارفيس منافسات أبوظبي بعد موسم لافت، توج خلاله بأول لقبين في مسيرته بجولة “دي بي ورلد”، بعدما أحرز بطولة كينيا المفتوحة “ماجيكال كينيا” برعاية “أبسا”، ثم واصل تألقه بإحراز لقب بطولة جنوب أفريقيا المفتوحة برعاية “إنفستك” على أرضه وبين جماهيره بعد أسبوع واحد.