تراجع الأمطار وانحسار جليد الألب يفاقمان التحديات المناخية في النمسا

فيينا في 22 أكتوبر/ وام / تشهد النمسا تسارعا ملحوظا في وتيرة الاحترار المناخي بزيادة بلغت 3.1 درجة مئوية حتى عام 2024 متجاوزة المعدل العالمي البالغ 1.4 درجة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية والمناخ.

وتسببت هذه التغيرات في تراجع الأنهار الجليدية بجبال الألب وتخفيض معدلات هطول الأمطار العام الماضي بنسبة 17%، مما أثر سلبا على الموارد المائية والزراعة والمراعي.

وسجلت أحدث تقديرات وكالة البيئة النمساوية عودة انبعاثات الغازات الدفيئة للارتفاع بنسبة 0.7% خلال عام 2025 لتصل إلى 67.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وتتزامن هذه المؤشرات المحلية مع تحذيرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن استمرار السياسات الحالية قد يرفع حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية خلال القرن الحالي.

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