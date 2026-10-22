مبيعات السيارات الكهربائية تقفز 50% في الاتحاد الأوروبي وتستحوذ على خُمس السوق

بروكسل في 22 أكتوبر / وام / واصل سوق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي نموه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 5.7% ليقترب من 8.52 مليون سيارة، بحسب بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية "ACEA".

وجاء هذا الأداء مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل التي قفزت تسجيلاتها بنحو 50% لتبلغ 1.93 مليون مركبة، رافعة حصتها السوقية إلى 22.7% في ظل استمرار غلاء أسعار الوقود، مقابل تراجع مبيعات سيارات البنزين والديزل بنحو 20% لكل منهما.

وعلى صعيد الشركات، حققت "بي واي دي" الصينية قفزة قياسية بنمو بلغ 150% تلتها "تسلا" الأميركية بـ 70%، في حين سجلت "فولكس فاغن" استقرارا في مبيعاتها، واكتفت "بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز" بنمو طفيف لم يتجاوز 5%.

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