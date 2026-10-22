M42 تطلق خدمات متخصصة للذاكرة وصحة الدماغ بالتعاون مع شركة بريطانية

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أعلنت مجموعة "M42" تعاون مبادلة للرعاية الصحية بدبي ومركز توام للتصوير الجزيئي التابعين لها، مع شركة "Re:Cognition Health" البريطانية، لتوسيع نطاق خدمات تقييم الذاكرة وصحة الدماغ والتشخيص والعلاج في دولة الإمارات، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات في مبادلة للرعاية الصحية بدبي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في مركز توام للتصوير الجزيئي بمدينة العين.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال قمة أبوظبي لمستقبل الصحة 2026" لتمثل أول حضور سريري لشركة "Re:Cognition Health" في المنطقة، وتتيح دمج خبراتها في حالات الذاكرة والإدراك والأمراض التنكسية العصبية واضطرابات النمو العصبي ضمن شبكة "M42" للخدمات السريرية والتصوير الطبي، بما يشمل التقييم الأولي والتشخيص والعلاج والمتابعة.

وتشمل الخدمات تقييم مشكلات الذاكرة والضعف الإدراكي ومرض ألزهايمر والأمراض التنكسية العصبية الأخرى، إلى جانب اضطرابات النمو العصبي، بما فيها اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط "ADHD" والتوحّد، على أن تقدم خدمات تقييم هذه الاضطرابات والتعامل معها على مراحل، بدءاً بالاستشارات الطبية عن بعد في دبي.

ويبدأ مسار الرعاية باستشارة متخصصة وتقييم سريري، يتبعهما إجراء فحوص إضافية وفقاً للحاجة السريرية، تشمل تحاليل الدم والتصوير بالرنين المغناطيسي "MRI" وتصوير الأميلويد بالتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني "PET"، وتحليل السائل الدماغي الشوكي والفحوص الجينية، على أن تستخدم نتائج هذه الفحوص، إلى جانب التشخيص والتاريخ الطبي ومدى استيفاء المريض لشروط الأهلية، لتحديد خطة الرعاية المناسبة لكل حالة.

وبالنسبة إلى المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة والمستوفين لشروط الأهلية، قد تشمل الخيارات العلاجية علاجات معدِّلة لمسار المرض، وفقاً للتقييم السريري والمتطلبات التنظيمية المعمول بها ومعايير الأهلية المعتمدة، مع توفير الإشراف المتخصص ومراقبة السلامة للمرضى الذين يتلقون هذه العلاجات.

وقالت الدكتورة موزة عجيف الزعابي، الرئيسة التنفيذية لمبادلة للرعاية الصحية بدبي، إن التعاون يتيح تقديم خدمات التقييم المتخصص والتشخيص وتخطيط العلاج ضمن منظومة متعددة التخصصات، بما يوفر للمرضى وعائلاتهم رعاية منسقة بالقرب من أماكن إقامتهم، ويسهّل إحالة الحالات إلى الجهات المتخصصة، مؤكدة أهمية التشخيص في الوقت المناسب وتحديد مسار الرعاية الملائم للأشخاص الذين يعانون تغيرات في الذاكرة أو القدرات الإدراكية.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبدالوارث، الرئيسة التنفيذية لمركز توام للتصوير الجزيئي، إن قدرات المركز في التصوير الجزيئي ستدعم التشخيص الدقيق وتخطيط العلاج للمرضى في العين ومنطقة أبوظبي، من خلال ربط إمكاناته بالبنية التحتية السريرية لمبادلة للرعاية الصحية بدبي والخبرات المتخصصة لشركة "Re:Cognition Health"، بما يسهم في توفير مسار مترابط لرعاية الذاكرة وصحة الدماغ في الدولة.

وقالت الدكتورة جيه. إيمير ماكسويني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "Re:Cognition Health"، إن إطلاق الخدمات السريرية في المنطقة بالتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي ومركز توام للتصوير الجزيئي يتيح تقديم الخبرات المتخصصة في صحة الدماغ والوظائف الإدراكية من خلال مرافق محلية قائمة، ودعم التقييم المبكر والتشخيص الدقيق والعلاج القائم على الأدلة العلمية، إلى جانب تقديم الإرشاد المستمر للعائلات، مع مراعاة الاحتياجات الفردية للمرضى.

ويأتي التعاون في إطار التزام مجموعة "M42" بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة القائمة على الأدلة العلمية، وتعزيز مسارات الوقاية والتشخيص والعلاج في دولة الإمارات.