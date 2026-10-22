"سديم للطاقة" توظف الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول الطاقة والمياه

دبي في 22 أكتوبر/ وام / تستعرض شركة "سديم للطاقة" خلال معرض ويتكس 2026 حلولاً مبتكرة في الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، دعماً للاستدامة والحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقال الدكتور أحمد محمد بن سميط آل علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي "سديم للطاقة" و"قرو بلس للتكنولوجيا"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش المعرض، ضمن جناح مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن الحلول المعروضة تشمل مشاريع الطاقة الشمسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة الطاقة المعتمدة على إنترنت الأشياء، والشحن الهجين للمركبات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

وأضاف أن الشركة تقدم حلولاً لمعالجة المياه باستخدام الأغشية الحيوية الصديقة للبيئة، بما يقلل استهلاك الطاقة والمواد الكيميائية ويدعم إعادة استخدام المياه المعالجة، إلى جانب خدمات الدراسات البيئية والاستدامة والرقابة الإشعاعية.

وتأسست "سديم للطاقة" في دبي عام 2018، وتتخذ من منطقة ديرة مقراً لها، وتعمل في مجالات الطاقة الشمسية والشبكات الذكية وتحلية المياه وشحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة وتحويل النفايات إلى طاقة. كما تقدم خدمات لجهات حكومية، من بينها بلدية دبي وشرطة دبي، وتحمل شهادات «أيزو 9001» و«أيزو 14001» و«أيزو 45001».

وتتخصص "قرو بلس للتكنولوجيا"، الشريك التقني للشركة، في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني. وتتماشى أعمال الشركتين مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بما يعزز الابتكار وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة البيئية.