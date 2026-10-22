تتويج الفائزين بمزاينة "الزاملي" في مهرجان الظفرة للتمور

الظفرة في 22 أكتوبر/ وام / أعلن مهرجان الظفرة للتمور، الفائزين بمسابقة "الزاملي" التي جرت ضمن فعاليات اليوم السادس للمهرجان بدورته الخامسة المنعقدة في مدينة زايد بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وتستمر حتى 25 أكتوبر الحالي.

وتوج سعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث الفائزين في المسابقة.

شارك في المزاينة 22 متسابقاً بكمية تمور بلغت 1100 كيلوغرام، وخصصت للفائزين 10 جوائز بقيمة 280 ألف درهم ويحصل منها صاحب المركز الأول على 75 ألف درهم، والثاني على 50 ألفاً، والثالث على 40 ألفاً، كما استقبل المهرجان صباح اليوم مشاركات مسابقة الشيشي.

وفي مزاد التمور ليوم أمس كانت أعلى قيمة بيع بقيمة 700 درهم لصندوق من صنف "أم الدهن"، فيما بلغ مجموع المبيعات 173200 درهم، وبلغت كمية التمور المباعة 3026 كيلوغراماً بإجمالي 917 صندوقاً، أما في مزاد النخيل فكانت أعلى قيمة بيع 11500 درهم لصرم من صنف "جش فاطمة".

وضمن زيارات مدارس منطقة الظفرة إلى المهرجان، استقبل المهرجان صباح أمس 344 طالباً وطالبة من مدارس منطقة الظفرة، تعرفوا إلى أبرز فعاليات المهرجان، وشاركوا في أنشطته المتنوعة.

ويواصل مهرجان الظفرة للتمور فعالياته بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والخاصة، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على دور شجرة النخيل وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، إلى جانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.