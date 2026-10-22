الإمارات تحصد 31 ميدالية في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان

طشقند في 22 أكتوبر/ وام / حققت بعثة الإمارات المشاركة في كأس العالم للكيك بوكسينج بأوزبكستان 31 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و12 فضية و14 برونزية، في البطولة التي شهدت مشاركة لاعبين يمثلون 47 دولة و79 نادياً ومركزاً رياضياً.

وحصد المنتخب الوطني 7 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، حيث توج محمد عبدالعزيز بذهبية منافسات «كي وان» لوزن 81كيلو غراما، فيما أحرز محمد كريمي فضية وزن 71 كيلوغراما، ومحمد تويزي فضية وزن 54 كيلوغراما، ونال عماد يوسف برونزية وزن 81 كيلوغراما، بينما أحرز عبدالستار أبو ظاهر برونزية وزن 57 كيلو غراما في منافسات "اللو كيك"، وأضاف عبدالله المحترم برونزيتين في منافسات "البوينت فايت" لوزني 79 و84 كيلوغراما.

وأسهمت الأندية والأكاديميات الإماراتية في تعزيز الحصيلة بإحراز 24 ميدالية، منها 4 ذهبيات و10 فضيات و10 برونزيات، إذ تصدرت أكاديمية "رويال أرسنال للفنون القتالية" نتائج الأندية الإماراتية برصيد 13 ميدالية (3 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات)، تلتها "تايتن" بأربع ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزيتان)، فيما حصد "نادي الخليج" خمس ميداليات بواقع (4 فضيات وبرونزية)، وأضاف "يونتي للفنون القتالية" ميداليتين (فضية وبرونزية).

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن حصاد 31 ميدالية في بطولة شهدت مشاركة واسعة يعكس التطور المتواصل لرياضة الكيك بوكسينج في الدولة، وثمرة برامج إعداد اللاعبين ورفع مستوياتهم الفنية، بما يعزز قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية.

وأضاف أن نتائج المنتخب الوطني والأندية والأكاديميات تؤكد اتساع قاعدة الممارسة وتطور المستوى التنافسي، بما يدعم خطط الاتحاد في إعداد جيل قادر على تمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل تطوير برامج الإعداد، ورفع جاهزية اللاعبين، وتوسيع فرص المشاركة والاحتكاك الدولي، بما يعزز حضور الإمارات على منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية.