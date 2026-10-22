41 مبادرة لـ "اقتصادية رأس الخيمة" تحقق رضا مجتمعياً بنسبة 98% خلال الربع الثالث

رأس الخيمة في 22 أكتوبر/ وام / نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 41 فعالية ومبادرة متنوعة خلال الربع الثالث من عام 2026، شملت الأنشطة الداخلية والمجتمعية والفعاليات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، محققة نسبة رضا مجتمعي بلغت 98%، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة.

وشملت المبادرات مجالات التوعية الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، من أبرزها مبادرة "يوم الزراعة العربي"، التي تضمنت توزيع 200 شتلة زراعية تشجيعاً للزراعة المنزلية وزيادة المساحات الخضراء، ومبادرة "تسوّق بذكاء"، التي استهدفت طلبة المدارس لتعريفهم بحقوق المستهلك، وتنمية مهارات الشراء الواعي، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول لديهم.

ونفذت الدائرة مبادرة "مشروب السعادة"، التي تضمنت توزيع المشروبات الباردة على العمال في مواقع العمل المكشوفة، تقديراً لجهودهم، إلى جانب تنظيم فعالية بمناسبة "يوم المهندسين العالمي"، احتفاءً بإسهامات المهندسين في مسيرة التنمية، فضلاً عن مبادرات أخرى هدفت إلى تعزيز قيم العطاء والتكافل والمشاركة المجتمعية.

وأكد سامي محمد الرباح، مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالدائرة، أن تحقيق نسبة رضا مجتمعي بلغت 98% عن الفعاليات والمبادرات المنفذة يعكس حجم التفاعل الإيجابي من أفراد المجتمع مع أنشطة الدائرة، ونجاح جهودها في تقديم مبادرات نوعية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في نشر الوعي وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف أن الدائرة تولي اهتماماً خاصاً بالأنشطة الداخلية التي تعزز التواصل بين الموظفين، وترسخ ثقافة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.