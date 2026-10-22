مركز ياس سي وورلد للبحوث يستقبل 650 مشاركاً في سباق "مهمة الأطوم"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / استقبل مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أكثر من 650 مشاركاً في النسخة الثانية من "سباق المحيط يجمعنا: مهمة الأطوم"، وجمع أفراد المجتمع في فعالية رياضية سلطت الضوء على أهمية حماية الحياة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وركز السباق على تعزيز الوعي بأهمية حماية مروج الأعشاب البحرية في دولة الإمارات، ودورها الحيوي في توفير الغذاء والموائل الطبيعية لأبقار البحر "الأطوم".

وجمع "سباق المحيط يجمعنا: مهمة الأطوم" مختلف فئات المجتمع من العائلات والمشاركين في سباقات الجري للمرة الأولى إلى الرياضيين المحترفين، ضمن ثلاثة مسارات لمسافات 2.5 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات.

وامتدت مسارات السباق عبر العوالم الغامرة في "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، لتمنح المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف البيئات الطبيعية المتنوعة التي تحتضنها المدينة الترفيهية للأحياء البحرية خلال رحلتهم على امتداد المسارات.

وسيتم تخصيص مبلغ 30 درهماً من قيمة كل تذكرة مباعة للمشاركة في "سباق المحيط يجمعنا: مهمة الأطوم" لدعم أبحاث الأعشاب البحرية التي يقودها مركز "ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، للمساهمة في تعزيز الوعي والفهم العلمي لهذه البيئات البحرية الحيوية وتوفير المعرفة اللازمة لحمايتها على المدى الطويل. وتندرج هذه الأبحاث ضمن جهود أوسع للحفاظ على البيئة البحرية، بدعم من "صندوق ميرال للتأثير المستدام"، الذي يهدف إلى إحداث أثر اجتماعي وبيئي إيجابي في أبوظبي.

ولم تقتصر أجواء الفعالية على منافسات السباق، حيث استمتع المشاركون وعائلاتهم ببرنامج ترفيهي حافل تضمن عروض منسق موسيقي "دي جي"، ومشاركة عدد من الشخصيات المحبوبة، بالإضافة إلى فرص لالتقاط الصور والفوز بالجوائز.

كما أتاحت محطات تعليمية تفاعلية توزعت في أنحاء الفعالية للضيوف فرصة التعرف عن قرب إلى الأحياء البحرية وأهمية حماية الموائل الطبيعية التي تعتمد عليها في بقائها.