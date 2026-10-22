"راكز" تربط الشركات الصناعية بخبراء المنظومة التجارية لدعم توسعها في الأسواق العالمية

رأس الخيمة في 22 أكتوبر / وام / أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، أن تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية والتجارية لم يعد يقتصر على كفاءة عمليات الإنتاج والتخزين فحسب، بل يمتد ليشمل انسيابية حركة البضائع، والإلمام بالمتطلبات الجمركية واللوجستية، والقدرة الفعالة على استكشاف الأسواق الجديدة والوصول إليها بنجاح.

وأوضح جلاد أن "راكز" تحرص على توفير منظومة متكاملة من الخبرات والخدمات المتخصصة لعملائها، من خلال تعزيز التواصل مع الخبراء في مختلف مجالات التجارة الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الشركات، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، وفتح آفاق جديدة لنمو أعمالها خارج دولة الإمارات.

وتأتي هذه الرؤية لتترجم جهود هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للشركات بما يتجاوز مجرد توفير البنية التحتية والمرافق، والانتقال نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومزودي الخدمات اللوجستية والمتخصصين في التجارة الدولية، وإتاحة المعرفة والخبرات العملية التي تساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة ومواصلة النمو والتوسع.

وتطبيقا لهذا التوجه الإستراتيجي، جمعت "راكز" عملاءها بنخبة من الجهات المتخصصة من خلال ورشة عمل حملت عنوان "رحلة التجارة العالمية"، والتي أتاحت للشركات فرصة التواصل المباشر مع خبراء من جمارك رأس الخيمة، وموانئ هاتشيسون، ودي إتش إل إكسبرس، وذا دولار بيزنس، للاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجالات الإجراءات الجمركية وعمليات الموانئ والخدمات اللوجستية وتطوير الأعمال، بما يدعم توسعهم في الأسواق الدولية.

وتناولت الورشة أبرز المتطلبات والتحديات المرتبطة بتوسع الشركات في الأسواق الدولية؛ حيث قدمت جمارك رأس الخيمة إرشادات وافية حول الإجراءات والمستندات الجمركية، فيما استعرضت موانئ هاتشيسون الجوانب المتعلقة بعمليات الموانئ والشحن البحري، وقدمت دي إتش إل إكسبرس عرضا حول الخدمات اللوجستية الدولية وآليات نقل البضائع بين الأسواق.

وفي السياق ذاته، استعرضت ذا دولار بيزنس سبل تحديد الأسواق الجديدة والتواصل مع المشترين والموردين المحتملين.

واختتمت الورشة بإتاحة الفرصة للمشاركين لعقد لقاءات فردية مع الخبراء لمناقشة احتياجات شركاتهم والتحديات التي تواجه أعمالهم، والتعرف إلى الحلول العملية التي تدعم كفاءة عملياتهم التجارية.