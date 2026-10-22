الاتحاد الآسيوي يختتم مؤتمر 2026 بمشاركة 120 مسؤولاً لتطوير كرة القدم

طوكيو في 22 أكتوبر/ وام / اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعمال مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2026، الذي استضافته اليابان للمرة الأولى، مؤكداً التزامه بتعزيز التعاون وتمكين الاتحادات الأعضاء ودعم مسيرة تطوير كرة القدم في القارة.

وشهدت النسخة الرابعة من المؤتمر، التي استمرت يومين، مشاركة 120 من رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية، وتضمنت جلسات متخصصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل كرة القدم الآسيوية.

وركز برنامج اليوم الختامي، بعد جلسات اليوم الأول التي تناولت القيادة والابتكار، على محاور الاستدامة والمساواة، والتكنولوجيا، وتطوير كرة القدم النسائية، واستراتيجية المسابقات، والتحكيم، والاستعدادات لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027.

واستهلت الجلسات بمحاضرة بعنوان "آفاق جديدة لريادة مستقبل كرة القدم النسائية عالمياً" قدمتها ميشيل كانغ، مؤسسة شركة “كينيسكا”، استعرضت خلالها مستقبل كرة القدم النسائية في ضوء خبرتها في ملكية أندية واشنطن سبيريت، وأول ليون، ولندن سيتي ليونيسيس.

وتناول هيروكازو آبي، رئيس دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي، دعم الاتحاد الاسيوي لخطط تطوير منظومة التحكيم والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، فيما قدم كريغ هيبورن، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لاستوديو "1706"، عرضاً عملياً حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وإمكاناتها في تطوير كرة القدم.

كما استعرضت باي ليلي، رئيسة دائرة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي، جهود الاتحاد لدعم تسريع نمو اللعبة النسائية في القارة، بينما سلط روبرت سكينر، رئيس الشراكات والمشاركة العالمية في الأمم المتحدة، الضوء على دور مؤسسات كرة القدم في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرة الأمم المتحدة "كرة القدم من أجل الأهداف".

وتطرقت جيسي داي شينغيينغ، رئيسة دائرة استراتيجية المسابقات في الاتحاد الآسيوي، إلى أهمية التخطيط الدقيق واللوائح التنظيمية في تطوير مسابقات الاتحاد، فيما اختتم محمد القحطاني، مدير الإعلام في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، العروض بتقديم مستجدات الاستعدادات لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من البطولة القارية.

من جانبه، أكد سردار غيلدييف، الأمين العام لاتحاد تركمانستان لكرة القدم، أن المؤتمر عزز روح الوحدة والتعاون والاحترام المتبادل بين الاتحادات الآسيوية، وأسهم في توطيد العلاقات وتبادل الخبرات، معرباً عن ثقته بأن مستقبل كرة القدم الآسيوية يعتمد على مواصلة العمل المشترك وتحويل الطموحات المشتركة إلى إنجازات تخدم الأجيال المقبلة.