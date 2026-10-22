سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد ختام حفل اليوبيل الفضي لمؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام / شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، اليوم، ختام حفل اليوبيل الفضي لمؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، إحدى مؤسسات مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، احتفاءً بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وذلك في قاعة مدار بمنطقة الجادة.

وتم تقديم عرض تمثيلي بعنوان "خلف الأبواب"، جسّد جوانب من العمل الإرشادي، وجهود مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية في الاستماع إلى الأسر ومساندتها وتوجيهها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء بيئة أسرية آمنة ومستدامة.

وشاهد رئيس مكتب سمو الحاكم مادتين فلميتين حملت الأولى عنوان "التنمية وعد وسند" استعرضت قصصاً إنسانية من واقع الحالات الإرشادية، وأبرزت دور الفريق الإرشادي في المؤسسة وإصغائهم إلى الأسر وتقديم الدعم والإرشاد، فيما تناولت المادة الثانية إنجازات مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية خلال 25 عاماً، حيث استفاد من مبادراتها الموجهة إلى المتزوجين والمقبلين على الزواج أكثر من 26 ألف شخص، من خلال مبادرات: ألفة، ورحلة عمر، ومودة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من المبادرات الموجّهة إلى الشباب وأفراد الأسرة في المجتمع 53 ألف مستفيد، من خلال مبادرات: حصالتي، وضمان مستقبلي، وخطوات السعادة الأسرية، إلى جانب أجيال، ومحطات القيم ولنتحدث. أما في مجال الإرشاد الأسري، فقد استفاد أكثر من 25 ألف شخص من مبادرات: شاوِر، وأسرة سعيدة، وعضيدك، وقافلة الاستشارات الأسرية.

وكرم الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي عددا من الشركاء والداعمين، تقديراً لدعمهم وإسهاماتهم في مسيرة المؤسسة، ودورهم في إنجاح الاحتفال باليوبيل الفضي.

ويأتي احتفال مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، وتزامناً مع "عام الأسرة"، تأكيداً على مسيرتها الممتدة في دعم الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها، وترسيخ دورها في بناء مجتمع متماسك ومستدام، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج الإرشادية والتوعوية التي تلبي احتياجات الأسر، وتواكب تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استقراراً وترابطاً.

حضر الحفل كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخة موضي بنت محمد الشامسي رئيسة مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية وممثلي الجهات الاجتماعية والتربويّة والأسرية.