مجموعة محمد خوري تستثمر مليار درهم لتطوير مشروع لإنتاج الورق في أبوظبي

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / تعتزم مجموعة محمد عبدالله حاجي يوسف خوري استثمار أكثر من مليار درهم لتطوير مشروع إنتاج الورق (PM4) في مصنع الظفرة التابع لشركة مصانع الاتحاد للورق (UPM) بإمارة أبوظبي.

يهدف المشروع الإستراتيجي إلى توسيع القدرات الإنتاجية للمجموعة باستخدام تقنيات حديثة لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة أعلى، مثل الورق المقوى للحاويات والورق المخصص لألواح الجبس، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والاستدامة.

وتأتي هذه التوسعة تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

واعتبر صلاح الدين شرفي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن المشروع يمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية للعقود المقبلة، فيما أكد عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي، أن هذه الخطوة تسهم في بناء منصة صناعية أكثر مرونة وتنوعا لاستكشاف فرص النمو المتزايدة في الأسواق الإقليمية والدولية.