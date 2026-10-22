جمعية الإمارات للتبرع بالدم تتعزز الوعي المجتمعي بـ"قمة صحة المستقبل 2026"

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / تشارك جمعية الإمارات للتبرع بالدم في قمة أبوظبي لصحة المستقبل 2026، المقامة في أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، والاستجابة للاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأكد سعادة المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مشاركة الجمعية في القمة تعكس حرصها على الإسهام في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم يتطلب استمرار التوعية المجتمعية وتضافر الجهود المؤسسية لضمان استدامة هذا العمل الإنساني، وضمان توافر الدم للمرضى الذين يحتاجون إليه في الحالات الطارئة لجهة العمليات الجراحية والعلاجات المختلفة.

وأضاف أن التبرع بالدم يمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز حدود المبادرات الفردية، لما له من دور حيوي في إنقاذ الأرواح ودعم احتياجات المرضى بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل صحي أكثر استعداداً واستدامة، معرباً عن شكره لدائرة الصحة في أبوظبي على الدعم المستمر للجمعية،و مثمناً دورها في تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والمجتمعية.

وثمن الانصاري جهود مركز أبوظبي للصحة العامة في مجال الصحة الوقائية ونشر الوعي الصحي، والدور الذي تؤديه عيادات صحة في تقديم الخدمات الصحية ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع.