اكتمال قائمة المشاركين بمنافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون – أبوظبي 2026

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اكتمال قائمة المشاركين في منافسات بطولة مدن العالمية للترايثلون – أبوظبي 2026، التي تقام برعاية "طاقة" على جزيرة الحديريات يومي 13 و14 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأبطال الأولمبيين وحاملي الألقاب وأبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ويشارك في منافسات النخبة 65 لاعباً و65 لاعبة في السباقات الفردية، يتقدمهم النيوزيلندي هايدن وايلد والألمانية ليزا تيرتش للدفاع عن لقبيهما اللذين أحرزاهما في أبوظبي عام 2025، إلى جانب الألمانيين تيم هيلفيغ ولورا ليندمان الحائزين على ذهبية التتابع المختلط في أولمبياد باريس 2024، والأمريكية غوين يورغنسن بطلة أولمبياد ريو 2016، والبرتغالي فاسكو فيلاكا متصدر الترتيب العام لسلسلة بطولات العالم للترايثلون للرجال.

وتقام البطولة بالتزامن مع بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات – أبوظبي 2026، التي تستضيف أكثر من 4000 رياضي من مختلف الفئات العمرية خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، بما يتيح للجماهير والرياضيين متابعة منافسات النخبة ضمن برنامج البطولة العالمية.

ويعود هايدن وايلد إلى أبوظبي بعد سلسلة من النتائج المميزة خلال سبتمبر الماضي، أبرزها الفوز ببطولة العالم "آيرونمان 70.3" في نيس، وسباق "تي 100" في الريفييرا الفرنسية، إلى جانب حلوله وصيفاً في نهائي "سوبر تراي" للمحترفين في جيرسي، وخامساً في نهائي بطولة العالم للترايثلون في بونتيفيدرا.

وينتظر أن يشهد سباق الرجال منافسة قوية بين وايلد والأسترالي ماثيو هاوزر والبرتغالي فاسكو فيلاكا، بعد المواجهة المثيرة التي جمعتهما في نهائي بطولة العالم للترايثلون 2026 في بونتيفيدرا، كما تضم قائمة المشاركين الألمانيين تيم هيلفيغ ولاسي لورس، والجنوب أفريقي هنري شومان، والإسباني ديفيد كانثيرو.

وفي منافسات السيدات، تسعى الألمانية ليزا تيرتش للاحتفاظ بلقبها في مواجهة مجموعة من أبرز بطلات العالم، يتقدمهن الألمانية لورا ليندمان، والأمريكية غوين يورغنسن، التي تعود للمنافسة في أبوظبي بعد أكثر من عقد على فوزها بالنسخة الأولى من السباق عام 2015، إضافة إلى البريطانية كيت وو، بطلة العالم تحت 23 عاماً في أبوظبي 2022، واللوكسمبورغية جين ليهير، الفائزة بسباق سلسلة بطولة العالم في يوكوهاما عام 2025.

وتنطلق المنافسات يوم 13 نوفمبر المقبل بالسباقات الفردية للمسافات القصيرة، فيما يقام يوم 14 نوفمبر سباق التتابع المختلط للمنتخبات الوطنية، بمشاركة فرق تضم رجلين وامرأتين، مع احتساب نقاط التصنيف العالمي ونقاط التأهل الأولمبي، إلى جانب الجوائز المالية.

كما تستضيف جزيرة الحديريات، على مدار عشرة أيام، منافسات بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات، التي تشمل سباقات الدواثلون، وكروس دواثلون، وكروس ترايثلون، والأكواتلون، والترايثلون طويل المسافة، والأكوابايك، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لاستضافة كبرى بطولات الترايثلون والرياضات المتعددة.