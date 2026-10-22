شراكة بين "اتصالات موني" و"فيزا" لتوسيع خيارات التحويل الدولي للأموال من الإمارات

أبوظبي في 22 أكتوبر/ وام / أبرمت "اتصالات موني"، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة "اتصالات"، شراكة إستراتيجية مع شركة "فيزا" العالمية بهدف توسيع خيارات تحويل الأموال دوليا لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر منصة "Visa Direct".

وتستهدف الشراكة تلبية الاحتياجات المتنوعة للدفعات الدولية عبر الحدود للأفراد والشركات الصغيرة بمرونة وأمان، مع التركيز في المرحلة الأولى على أبرز ممرات التحويلات المالية التي تشمل الهند، ومصر، وباكستان، وبنغلاديش، والفلبين، والمملكة المتحدة، والصين، إلى جانب إتاحة الوصول إلى وجهات تستخدم المحافظ الرقمية في أسواق متعددة.

وبموجب هذه الشراكة، تعتزم "اتصالات موني" إطلاق أربع خدمات إضافية ومبتكرة للتحويلات المالية الدولية؛ لتتكامل مع منظومتها الحالية التي تغطي أكثر من 150 دولة.

وتتضمن الإضافات الجديدة خدمة "Visa Direct للتحويل إلى البطاقات" لإرسال الأموال مباشرة إلى بطاقات المستفيدين المؤهلة باستخدام رقم البطاقة، وخدمة "Visa+" التي تتيح تحويل الأموال بسرعة وأمان بين تطبيقات الدفع الرقمية باستخدام رقم هاتف المستفيد بدلا من البيانات المصرفية، كما يدعم التكامل التحويلات من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات دولياً، بالإضافة إلى توسيع نطاق خيارات الدفع عبر شبكة "سويفت".

وقالت مليكي كارا تانريكولو، الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات موني"، إن التحويلات المالية الدولية تمثل جزءاً أساسياً من التعاملات، مشيرة إلى أن الشراكة مع "Visa Direct" تعد خطوة استراتيجية نحو توسيع قدرات الشركة في مجال المدفوعات الدولية وتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المالية الرقمية، بما يلبي احتياجات العملاء ويدعم نمو الشركة على المدى الطويل.

وأكد فادي مقدّم، نائب الرئيس الأول والمدير العام للمجموعة في الإمارات والكويت وقطر لدى "فيزا"، أن الثقة تمثل أهم مقومات النجاح في هذا المجال، موضحا أن الجمع بين إمكانات منصة "Visa Direct" ومنظومة "اتصالات موني" سيوفر خيارات أوسع للأفراد والشركات لإرسال الأموال واستلامها دوليا بطرق موثوقة وآمنة.

وجرى توقيع الشراكة في المقر الإقليمي لشركة "فيزا" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مدينة دبي للإنترنت، وتتيح المنصة للعملاء إرسال الأموال عبر قنوات متعددة تشمل الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية والاستلام النقدي، مع توفير أسعار صرف محدّثة لحظياً، ومدة تقديرية لإتمام التحويلات، وإمكانية تتبّع المعاملات لإدارتها بوضوح أكبر.

وتدعم هذه الخطوة خطط "اتصالات موني" الأوسع للنمو في مجال التحويلات عبر الحدود، من خلال جمع وسائل دفع إضافية ضمن منصة رقمية واحدة، مما يتيح لسكان دولة الإمارات اختيار وسائل التحويل وفقاً لتفضيلاتهم ومتطلبات المستفيدين، والحد من الحاجة لاستخدام خدمات متعددة.

وتعكس الشراكة التزاما مشتركا بدعم التطور المستمر لتجارب تحويل الأموال رقمياً، وجعل المدفوعات الدولية أكثر ترابطاً وسهولة للأفراد والشركات على حد سواء.