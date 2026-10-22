بدء أعمال منشأة "تدوير" الجديدة لدعم هدف أبوظبي بتحويل 80% من النفايات بعيدا عن المكبات

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / أعلنت مجموعة تدوير، بالشراكة مع شركة "أورباسر" العالمية المتخصصة في الحلول البيئية، بدء الأعمال في موقع منشأتها الجديدة لاسترداد المواد في العاصمة أبوظبي، والتي من المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الربع الثاني من عام 2028، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 400 ألف طن، موزعة بالتساوي بين 200 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، و200 ألف طن من النفايات التجارية والصناعية.

وتمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية نحو تجسيد رؤية المجموعة لـ"المجمّع البيئي" (EcoPark)، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الدائري، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق طموح إمارة أبوظبي الاستراتيجي والمتمثل في تحويل مسار 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.

وتعتمد المنشأة الجديدة في عملياتها على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية، بما في ذلك أنظمة الفرز الآلي، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات البصرية المتقدمة؛ لتعزيز كفاءة فصل المواد واستردادها، مما يتيح توجيه المواد ذات القيمة العالية إلى مسارات إعادة التدوير والمعالجة اللاحقة.

وستشكّل المنشأة جزءا محوريا من منظومة "المجمّع البيئي" المترابطة، التي تجمع تقنيات متكاملة لمعالجة النفايات وإعادة التدوير بهدف تحقيق قيمة أكبر من المواد المستردة.

وشهد موقع المشروع إقامة مراسم خاصة بمناسبة بدء الأعمال، بحضور إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي هذا السياق، أكد إتيان بيتي أن بدء الأعمال يمثّل محطة مهمة في مسيرة تنفيذ المشروع، وخطوة تدعم طموحات أبوظبي في مجال الاقتصاد الدائري، وقال: يجسّد هذا التقدّم التزامنا بتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة، وتوسيع قدراتنا في استرداد الموارد، بما يسهم في تحقيق طموح الإمارة بتحويل مسار 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.

وأعرب رافائيل غينيا، المدير العام لمعالجة النفايات في شركة "أورباسر"، عن سعادته بمشاركة مجموعة تدوير هذه المرحلة المهمة من المشروع، مؤكدا حرص الشركة على تسخير كافة خبراتها المتخصصة في معالجة النفايات لإنجاز منشأة تسهم بفعالية في تحقيق أهداف أبوظبي في مجال استرداد الموارد.