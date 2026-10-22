قائد عام شرطة الشارقة يفوز بجائزة "الرؤية في الموارد البشرية الخليجية"

الشارقة في 22 أكتوبر/ وام / حصد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العامّ لِشرطة الشَّارقة، جائزة "القائد صاحب الرُّؤية في الموارد البشريَّة الحكوميَّة في القطاع العامّ والحكوميّ"، ضمن جوائز مجلس التَّعاون الخليجيّ لِلموارد البشريَّة الحكوميَّة وتمكين الشَّباب؛ تقديرًا لِجهوده في تطوير رأس المال البشريّ وإعداد القيادات الواعدة، وترسيخ منظومة عمل تستثمر في الكفاءات البشريَّة لِتعزيز الأداء الأمنيّ ورفع الجاهزيَّة المستقبليَّة.

وكرّم سعادة الدكتور طيب كمالي، رئيس المجلس الاستشاريّ لقمة وجوائز الموارد البشريَّة الحكوميَّة والشَّباب بدول مجلس التَّعاون الخليجيّ، سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العامّ لِشرطة الشَّارقة، وتسلّم الجائزة نيابةً عن سعادته العميد أحمد عبيد السبوسي، نائب مدير إدارة رأس المال البشريّ.

ويعكس هذا التَّتويج حرص شرطة الشَّارقة على تطبيق أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشريَّة، وتمكين منتسبي القيادة من تطوير قدراتهم، وزيادة فرص التَّأهيل والتَّقدم الوظيفيّ، ضمن بيئة محفّزة على الابتكار ترتبط فيها كفاءات الكوادر بالأولويات الإستراتيجيَّة للقيادة.

وشملت جهود شرطة الشَّارقة في هذا المجال تحديد المهارات المستقبليَّة، وتطوير منظومة المزايا الوظيفيَّة وتحسين أوضاع المنتسبين، وترقية الكفاءات الموهوبة، ودعم برامج إعداد القيادات والتَّعاقب الوظيفيّ، إلى جانب تطوير برامج الماجستير والدُّكتوراه بأكاديميَّة عُلوم الشُّرطة، وتعزيز الشَّراكات ومُختبرات الابتكار وحوكمة الأداء؛ بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهَّلة لِتلبية مُتطلبات العمل الشُّرطي المستقبليَّة.

وتُعْنَى الجائزة بتكريم التَّجارب القياديَّة والممارسات المؤسَّسيَّة الرَّائدة في إدارة الموارد البشريَّة الحكوميَّة وتمكين الشَّباب بدول مجلس التَّعاون الخليجيّ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتبنّي المبادرات المُبتكرة التي تُحقّق أثرًا مستدامًا في كفاءة الأداء الحكومي.

ويمنح هذا الإنجاز بُعدًا خليجيًّا لِتجربة شُرطة الشَّارقة في بناء القدرات، ويُجسّد أثر رؤية القيادة في تكامل الأدوار بين التَّدريب والتَّحفيز والتَّمكين، وإعداد كفاءات تتولى مسؤولياتها باقتدار، وتُسهم في الارتقاء بالخدمات الشُّرطيَّة وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.