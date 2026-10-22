بلدية أم القيوين توعي بأهمية تعزيز سلامة الأغذية

أم القيوين في 22 أكتوبر/ وام/ نظمت دائرة بلدية أم القيوين ورشة توعوية حول سلامة الأغذية، بمقر مركز الخدمات الحكومية في فلج المعلا، استهدفت عدداً من العاملين في المطاعم والكافتيريات، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والحد من المخاطر المرتبطة بها، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين وتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة.

وتناولت الورشة أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في مختلف مراحل إعداد الأغذية وتداولها وتقديمها، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في المنشآت الغذائية بالممارسات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية وجودتها.

وأكد عبيد غانم الصقال، مدير قطاع الصحة والسلامة والبيئة بدائرة بلدية أم القيوين، حرص الدائرة على تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، ورفع كفاءة العاملين في المنشآت الغذائية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالاشتراطات الصحية للوقاية من المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وأوضح أن الورش التوعوية تأتي استكمالاً لجهود الرقابة والتفتيش التي تنفذها الدائرة، مشدداً على أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين فيها في تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة، بما يعزز سلامة الغذاء ويحافظ على الصحة العامة.