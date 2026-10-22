جامعة الفجيرة تعزز ثقافة المشاركة الطلابية في تطوير البيئة الجامعية

الفجيرة في 22 أكتوبر/ وام / التقى سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أعضاء المجلس الطلابي للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل المباشر مع طلبتها، وترسيخ ثقافة المشاركة الطلابية في تطوير البيئة الجامعية والارتقاء بجودة الحياة الأكاديمية.

وأكد سعادته أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في تمثيل الطلبة، ونقل آرائهم ومقترحاتهم، والمساهمة الفاعلة في تطوير المبادرات والأنشطة التي تعزز تجربتهم الجامعية.

وشدد على أن جامعة الفجيرة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الطلبة وإشراكهم في مسيرة التطوير المؤسسي، مشيراً إلى أن المجلس الطلابي يمثل حلقة وصل أساسية بين الطلبة والإدارة الجامعية، وشريكاً في دعم المبادرات التي تسهم في تنمية المهارات القيادية وتعزيز روح المسؤولية والانتماء.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية والمجتمعية، وتشجيع المبادرات الطلابية المبتكرة، وفتح قنوات التواصل المستمر مع مختلف الكليات والإدارات، بما يسهم في تلبية تطلعات الطلبة وتحسين تجربتهم التعليمية.

وأعرب أعضاء المجلس الطلابي عن تقديرهم لاهتمام إدارة الجامعة بدعم دورهم وإتاحة الفرصة للمشاركة في طرح الأفكار والمقترحات، مؤكدين حرصهم على تمثيل زملائهم بصورة فاعلة والمساهمة في تحقيق تطلعات الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التعاون بين المجلس الطلابي والإدارة الجامعية، بما يدعم بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والتميز، ويعزز مكانة جامعة الفجيرة بوصفها مؤسسة أكاديمية تضع الطالب في صميم أولوياتها.