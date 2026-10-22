حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة خليفة بن ظاعن المهيري

دبي في 22 أكتوبر/ وام / قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة بن ظاعن المهيري، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهم، عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.