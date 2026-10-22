عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير خارجية إندونيسيا ويبحثان علاقات التعاون بين البلدين

أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أرماناتا كريستياوان ناصر، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية إندونيسيا.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وأوجه التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي أرماناتا كريستياوان ناصر بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

كما بحث الوزيران، خلال الاتصال، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.